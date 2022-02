Millonarios esperó más de la cuenta para encontrar los goles de la victoria este miércoles contra Águilas, al que venció 2-0 en El Campín, en la fecha 7 de la Liga.

Millonarios no se desesperó cuando el gol parecía refundido. Lo trabajó de a poco, una y otra vez, siendo Daniel Ruiz el hombre más claro, el más insistente.



La primera gran opción de gol fue para Águilas, de las pocas que generó, cuando Marrugo hizo un gran pase para Marco Pérez, que remató cruzado y la pelota pasó muy cerca. Era un aviso. Pero no pasó de ahí.

Millonarios asumió el control del partido. Llegando con peligro. Ruiz tuvo un gran remate y el arquero Valencia voló y le impidió el gol.

En el segundo tiempo, los goles

En la segunda parte la dinámica fue la misma. Y el equipo azul falló una oportunidad increíble. Fue un tiro libre de Ruiz, la pelota, tras un rebote, le cayó a Diego Herazo, que estaba de frente al arco, solo, y su remate se lo atajó el portero, el rebote le cayó de nuevo pero como no esperaba la pelota esta se fue afuera.



No lo podía creer Herazo, que se tomaba la cabeza. Tampoco el DT Alberto Gamero. Y luego Ruiz sacó un remate que se fue afuera por poco.



Afortunadamente, el equipo azul tenía guardados los goles del triunfo.



Primero fue el propio Ruiz, quien recibió en el área un gran pase de Larry Vásquez, bajó la pelota con el pecho y definió de manera sutil para poner el 1-0, un desahogo embajador, en 64 minutos.



Sosa se entusiasmó y tuvo un gran remate que desvió el portero. La superioridad ya era total. Águilas no tuvo reacción.



Y al minuto 73 apareció Jader Valencia, que acababa de entrar, para aprovechar una pésima salida del portero, y definir cuando la pelota le cayó a sus pies.



Millonarios ganó bien y llegó a 14 puntos.



DEPORTES

Más noticias de deportes