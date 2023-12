Millonarios viviría revolcón por eliminación: tres jugadores saldrían y busca goleador

Millonarios certificó este domingo, tras la derrota contra América de Cali por 1-0, la imposibilidad de defender el título en Liga 2023-II. A los embajadores les pasó factura el esfuerzo físico del año y el cansancio y sucumbieron en el cuadrangular B.



Tras la goleada de Independiente Medellín a Atlético Nacional (5-0) tenía la obligación de ganar para prolongar hasta la sexta fecha la definición del finalista por el cuadrangular A, pero la misión quedó a medias.

A mérica vs. Millonarios Foto: @MillosFCOficial

“No todo es malo, hay muchas cosas buenas. Siempre se piensa que el equipo que queda campeón el primer semestre, el segundo es de transición y nosotros no lo tomamos así, nosotros lo tomamos con la mayor seriedad de caso y competir para ir a la final", analizó el técnico Alberto Gamero sobre el prematuro cierre de 2023.



Y agregó: "Nos faltó un gol para prorrogar el grupo hasta el miércoles, pero competimos. Salimos eliminados con dignidad, no vi un equipo casado; buscamos el empate”.

Pero el azul pasará pronto la página y no esperará a que empiece 2024 para tomar decisiones sobre el futuro de la plantilla, que necesita refuerzos urgentes para el verdadero reto, que es la Copa Libertadores.

Medellín vence 2-0 a Millonarios en juego válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la liga BetPlay del fútbol colombiano, hoy 30 de noviembre en el estadio de Itagui. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Millonarios podría hacer una renovación en diferentes posiciones de la plantilla

Por eso habría decidido ya la salida de al menos tres jugadores, según el periodista Guillermo Arango: Fernando Uribe, Kliver Moreno y Juan David Torres.



De hecho, el experimentado delantero protagonizó un momento especial tras la derrota contra el América de Cali, entre lágrimas se abrazó con el capitán Macalister Silva y tuvo una especia de despedida del club.

Hubo muchas noches en que salí feliz de El Campin gracias a Fernando Uribe. Se va el goleador de torneos cortos. Pero siempre tenemos que poner primero el escudo sobre cualquier jugador. Muchas gracias por todo 👊🏾💙 pic.twitter.com/0WCeddEuX9 — wbeimar veloza (@siemprembajador) December 4, 2023

Es verdad que los jugadores tuvieron pocos minutos para cambiar la decisión, pero cuando estuvieron en cancha tampoco lograron hacer la diferencia y por eso su renovación no se concretaría.

Por ahora, según la fuente, hay tres posiciones para reforzar de manera urgente: un centro delantero, un lateral izquierdo y un extremo. Para Gamero eso es lo urgente, pero no se descartan incorporaciones en otros sectores. De hecho, más allá de la renovación de Perlaza, el lateral derecho necesitaría un refuerzo.

Millonarios tantea la opción de Pablo Sabbag

Con la posible salida de Fernando Uribe, el club bogotano estaría peinando el mercado de fichajes para encontrar un goleador de garantías que pelee el puesto de titular con Leonardo Castro.



Según informó el periodista Mariano Olsen, Millonarios estaría sondeando la posibilidad de contratar a Pablo Sabbag, quien fue uno de los deseos del club antes de la llegada de Castro.



El artillero ya habría sido contactado por personas de la institución para ver la viabilidad de la negociación. Cabe resaltar que Sabbag jugó esta temporada a préstamo en Alianza Lima de Perú, sus derechos deportivos pertenecen a Equidad Seguros.

@MillosFCoficial vuelve a mostrar interés por PABLO SABBAG como en julio/2022.

Los contactos entre ambas partes ya existen.

El delantero está atento a otra opción: volver a Alianza Lima si es que @Equidadfutbol acepta la renovación de su préstamo por otro año. pic.twitter.com/8uK5PHoUnu — Mariano Olsen (@olsendeportes) December 4, 2023

