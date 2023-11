Millonarios y sus últimas novedades: bajas y lesionados para los próximos retos

Millonarios dio un seguro paso en el arranque del cuadrangular B, luego de la victoria como visitante 0-1 contra Nacional, pero lo que viene no es tan fácil.

Ahora, el próximo gran reto vuelve a ser el equipo verdolaga, pero con un título en juego, el de la Copa Betplay, que tendrá su primer round este miércoles, en el estadio El Campín.

(Millonarios vs. Nacional: resultado de la primera final, según inteligencia artificial)

(¡Bomba! Nairo Quintana volvió a Movistar y ya rodó la primera cabeza)

Novedades

Sander Navaro arrastra desde el cruce con Cúcuta en semifinales una molestia en el posterior de la pierna derecha que al parecer no es grave pero que por ahora le impide jugar, razón por la cual no está en la convocatoria.



Daniel Cataño terminó el partido contra Nacional con una carga muscular menor, esperable tras un mes de ausencia en su recuperación de la última lesión, que se tratará en las próximas horas.



No están el arquero Álvaro Montero ni Juan Pablo Vargas, convocados por las selecciones de Colombia y Costa Rica, respectivamente. En reemplazo de este último entró a la convocatoria Alex Moreno Paz.



El elenco bogotano hizo un trabajo este martes en la mañana antes de volver para el almuerzo, el obligatorio descanso y la charla, al final de la tarde, con el técnico Alberto Gamero y la unidad de sicología, antes de la rueda de prensa oficial con el DT y Mackalister Silva.

(Shakira: el 'arma secreta' con la que podría destruir la relación de Piqué y Clara Chía)