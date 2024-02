Las lesiones no paran en Millonarios: nueva víctima y baja  contra Once Caldas

Millonarios tiene la obligación de recuperarse. La caída 1-0 con Patriotas debe quedar en el olvido y comenzar a remar en busca de tres puntos, este martes, contra el Once Caldas, en El Campín.

Millonarios, dirigidos por Alberto Gamero, ocupa el puesto 11 con 11 puntos, mientras que el Once Caldas, orientado por Hernán Darío Herrera, está de 13 con 9 unidades, cundo hoy cumplen la novena de las 19 fechas del todos contra todos.



A Gamero le dejó una gran lección la derrota del sábado pasado contra Patriotas (1-0), que era el colero absoluto, no había ganado y no había hecho ni un gol. “Debemos trabajar con la definición, rematamos y la botamos y nos descuidamos”, contó una vez finalizó el partido.

Nueva baja azul

Alberto Gamero Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Millonarios lamenta una nueva lesión en su plantilla. Esta vez se trata del defensor Jorge Arias, lesionado en el partido contra Patriotas.



"Millonarios FC informa que el jugador Jorge Arias sufrió, en el partido pasado en Tunja, un esguince grado dos de cuello de pie derecho. Incapacidad según evolución", informó el equipo azul.

Para Millonarios las lesiones han sido un dolor de cabeza. Recientemente se recuperaron Mackalister Silva, Daniel Cataño y Juan Carlos Pereira. Pero también sufrió las lesIones de

🩺Ⓜ️ Millonarios FC informa que el jugador Jorge Arias sufrió, en el partido pasado en Tunja, un esguince grado dos de cuello de pie derecho. Incapacidad según evolución. pic.twitter.com/KCrN15TdP8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 27, 2024

¡Mañana tenemos una cita en El Campín! 🏟️Ⓜ️⚽️🔥



▶️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al Once Caldas.



🎫 https://t.co/9i7Hhlys8B



¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔝 pic.twitter.com/iXWzTFD29c — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 26, 2024







