Millos, perjudicado para entrenamientos por la cuarentena en Bogotá

La fase de cuarentena sectorizada en Bogotá tiene con preocupación a los equipos de fútbol capitalinos, especialmente a Millonarios, que presenta dificultades para continuar con sus entrenamientos individuales.

Millonarios fue el gran damnificado de este viernes, ya que al encontrarse su sede deportiva en la localidad de Suba, que empezó su cuarentena, tuvo que cancelar su entrenamiento.



El club ya envió una petición al IDRD para poder tramitar un permiso especial, pero no ha recibido respuesta. Dicen en el club que ya los recibió el secretario de distrito y les están buscando solución, para hasta esta tarde del viernes, no la tienen.



Santa Fe, que entrena el Tenjo, no tuvo dificultades ni siquiera para la llegada de los futbolistas..



Equidad tampoco ha tenido inconvenientes, ya que su sede, ubicada al norte de Bogotá, no está en cuarentena y los jugadores viven en las cercanías a las instalaciones, según contó su presidente, Carlos Mario Zuluaga.



Bogotá FC, de la B, tiene la misma dificultad de Millonarios por la ubicación de su sede. "Hicimos varias reuniones con el IDRD, solicitamos por todos los medios los permisos de movilidad y no fue posible . No pudimos entrenar. Nuevamente solicitaremos el permiso", dijo el presidente del club, Ferney Perdomo.

Las localidades que entraron en cuarentena este viernes son Suba, Engativá y Barrios Unidos, y estarán en esta fase hasta el próximo 14 de agosto.



DEPORTES