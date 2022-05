Millonarios derrotó 1-0 a Alianza Petrolera, con gol de Eduardo Sossa, y se quedó con la primera casilla de la Liga BetPlay.

Con Mackalister Silva, Daniel Ruíz y Eduardo Sosa en la medular, el dueño de casa generó opciones por doquier. Eso sí, la falta de puntería evitó una tempranera apertura del marcador.



El golazo

Al minuto 37, Sossa marcó, en un golazo, con disparo de media distancia para el 1-0 definitvo a favor del conjunto de Alberto Gamero. El arquero José Chunga no pudo hacer nada.



Alianza no salió la segunda parte a apretar, pues con ese 1-0 estaba adentro, gracias a los resultados en otras plazas. Más bien se dedicó a que no le hicieran más goles.



El local siguió buscando el arco contrario. Ruiz desperdició un mano a mano y Herazo tuvo dos claras. EL segundo tanto jamás llegó.



La cosa puedo cambiar en los minutos finales, cuando el tercer gol del Bucaramanga en Pereira dejaba por fuera a los aurinegros.



El entrenador Hubert Bodhert decidió adelantar líneas y movió el banco, pero ya era tarde.



Mientras el azul se quedó con el liderato del torneo, el cuadro de Barrancabermeja se quedó sin las finales.



