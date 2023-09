El clásico 313 entre Millonarios y Santa Fe, que se jugará este domingo en el estadio El Campín, de Bogotá, tiene un inconveniente que obligó a los azules, que serán locales, a suspender la venta de boletería.

El encuentro está programado para el domingo a las 8:20 de la noche y hace parte de la décima fecha de la Liga 2023-II.

Millonarios emitió un comunicado este lunes en el que anuncia que no se venderán más entradas hasta nuevo aviso, debido a que no hubo “un consenso para la ubicación de las barras populares locales y visitantes, para las cuales se tenían destinadas 6 mil boletas en las tribunas laterales Norte y Sur”.

Por qué se suspendió la venta de boletería para el clásico

El tema se estudió en la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, pero todavía no tiene una solución.



EL TIEMPO conoció que la decisión es que la tribuna sur se le entregue a la Guardia Albirroja, la barra de Santa Fe, con lo cual habría que ubicar a la Blue Rain, de Millonarios, que generalmente se ubica en esa zona, en la zona oriental.



Sin embargo, Millonarios no está de acuerdo con esa determinación, porque la tribuna oriental tiene un buen número de abonados y no habría forma de poner a la Blue Rain en esa gradería. Por esta razón, el club paró la venta de entradas a la espera de un acuerdo.

Hinchas de Santa Fe Foto: @cesarmelgarejoa

Cabe recordar que hasta el año pasado, Comandos Azules y Blue Rain tenían que compartir la zona sur y la norte era llamada la “tribuna familiar”, pero que por decisión de la misma comisión, se le devolvió la norte a la primera barra.



