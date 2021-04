Estas son las cuentas de Millonarios para clasificar

Millonarios sigue teniendo comprometida su clasificación a cuartos de final de la Liga. Aunque sigue dentro de los ocho y por ahora depende de sí mismo, le quedan dos partidos que por la dificultas de sus rivales, complican su panorama.

(Le puede interesar: Un Millonarios sin luces no pudo en casa contra Tolima)



Por ahora solo hay un virtual clasificado, Nacional, que ya llegó a 31 puntos. Así que quedan siete cupos para 11 equipos, contando hasta Bucaramanga.



Millonarios tiene 27 puntos y le quedan seis en juego para intentar superar la barrera de los 30, cifra que podría no ser suficiente. Por lo que como mínimo deberá hacer cuatro puntos más. Sobre todo porque su diferencia de gol no es buena respecto a la mayoría de sus rivales. Tiene +4.



Sus siguientes rivales son dos equipos que también están en la pelea por la clasificación, Santa Fe y Deportivo Cali, y eso dificulta todo. Sobre todo si se tiene en cuenta que a Millos no le va bien contra los equipos que están entre los ocho.



Ganando sus dos juegos restantes llegará a 33 puntos y estará en la siguiente fase. Pero si no lo hace, se complica. Si gana uno y empata el otro, se instala con 31. Podría entrar. No es una garantía.

(Lea además: Millonarios sigue en el limbo de la clasificación)



La amenaza para Millonarios es en estos momentos el Medellín, que es noveno con 25 puntos. Así que para ir despejando el camino, le conviene que el Poderoso no gane en su partido de este martes contra Pereira, de visitante. Si el DIM gana, llega a 28, supera a Millonarios, y complica más el panorama.



En esta misma jornada 17, Millos también deberá hacer fuerza para que sus rivales directos no sumen de a tres. América, que tiene 25 puntos y es octavo enfrenta a La Equidad, otro que está en la pelea, con 27. Así que este juego será clave. Un empate le vendría bien a los embajadores. También le favorece que Santa Fe tropiece contra Alianza.



Otro equipo que podría entrar a ser una amenaza es Deportivo Pasto, que tiene aplazado su partido contra Bucaramanga. Tiene 20 puntos y le quedan tres juegos. Bucaramanga y Jaguares no se resignan, pero habrá que esperar cómo resuelven sus partidos de esta jornada para saber si pueden ser una amenaza real.



"Confiamos en nuestra idea de juego, en nuestro estilo, y en que vamos a estar en las finales", dijo David Mackalister Silva.



Al cierre de la fecha 17 se sabrá que tanto vale el punto que logró Millonarios frente a Tolima. Pero eso sí, si llegara a perder o empatar los dos partidos que le quedan, apenas llegaría a máximo 29 puntos, una cifra que lo dejará al borde de la eliminación y dependiendo de otros resultados.

Posiciones



Puntos Diferencia

1.Nacional 31 +17

2.Tolima 29 +10

3.Cali 28 +6

4.Junior 27 +8

5.Santa Fe 27 +8

6.Millonarios 27 +4

7.La Equidad 27 +3

8.América 25 +6

9.Medellín 25 +5

10.Pasto 20 +1

11.Jaguares 20 -1

12.Bucaramanga 19 +2





