Millonarios, sin reacción: ahora empató con Cali y se derrumba su clasificación

Millonarios hace méritos para no clasificar. Se esfuerza para no lograr la hazaña. No parece querer tener intención de acercarse a un milagro. Partido a partido sigue estancado. Ya van siete partidos seguidos sin victoria y ahora empató con Deportivo Cali en Bogotá, 1-1.

Millonarios volvía a tener un partido enredado. Otra vez sin definición. Otra vez sin eficacia. Creaba opciones, no en abundancia, pero no definía. Y el Cali supo hacerle daño en aproximaciones que casi terminan en gol.

De hecho, la primera gran emoción del partido fue para el equipo caleño. Un doble cabezazo en el área que paralizó a la afición embajadora. Primero Meza, después Valencia, y su cabezazo abajo iba ca mino de gol, sol oque el arquero Diego Novoa voló y con una mano estirada lo evitó.

Novoa sería clave para que el arco azul se mantuviera en cero en la primera parte. Tuvo otra gran intervención en un contragolpe casi letal del Cali: pase de Córdoba para Reina que no alcanzó a definir cuando ya tenía a Novoa encima cerrándole los espacios.

En el Estadio El Campín se juega el partido entre Millonarios vs Deportivo Cali por la Liga Betplay. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO

Por el lado azul, en la primera parte se acercó con un tiro libre de Pereira; la pelota se fue buscando piernas y el portero Rodríguez evitó el peligro. Luego, la más clara, Rivaldo limpió el camino y falló ante la buena salida del portero.

El partido no pintaba bien. Millonarios no era superior. No imponía condiciones, y sufría en los ataques caleños.

La misión era de Gamero, de recomponer en el vestuario, que el equipo saliera a hacer lo que sabe, a mostrar su eficacia. Fue así como empezaron a lucir las sociedades, Cataño tiró un centro y Silva casi anota de cabeza, solo que ahí estaba el buen arquero Rodríguez para evitarlo.

La angustia empezó a consumir a los hinchas, una vez más, como en los últimos partidos sin victoria, hasta que llegó el festejo, que se celebró como si hubiera sido un gol en una final. un centro al segundo palo, Pereira salvó una pelota que moría, que se iba, y la bajó para que entrara Cataño con la derecha afinada y clavara el gol del 1-0, en 57 minutos.

Millonarios vs. Cali. Foto:Néstor Gómez / EL TIEMPO

Lo que pasa es que este Millonarios cojea, no logra tener estabilidad. Más se demoraron en celebrar en las tribunas que el Cali en volver al acecho. Moreno le ganó a Llinás y sacó un remate desde el piso que desvió de manera acrobática Novoa. El problema es que en el tiro de esquina posterior el equipo se durmió o se confió, hubo otro doble cabezazo en el área y fue Jefferson Díaz el que metió el frentazo para vencer al portero y poner el 1-1.

Millonarios dio pelea con desespero, con angustia, se acercó, arañó el gol de la victoria, estuvo cerca, pero no anda fino, no tiene suerte, no logra salir del mal momento, el arquero visitante fue una muralla. Cali incluso casi le gana al final, con varias oportunidades. De no ser por Novoa, la historia hubiera sido peor para los azules. Es más, hubo una acción en la que Novoa agrede a un rival: era penalti. No lo pitó el árbitro Nicolás Gallo.

El reloj fue una guillotina y en un parpadeo llegó el minuto 90, el final, otro partido sin victoria azul. Millonarios llegó a 13 puntos, le quedan seis juegos, sigue lejos, muy lejos de la clasificación.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

