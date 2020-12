Millonarios se sacudió de la mala racha en los desempates por penaltis

Millonarios venía de un año nefasto en los desempates desde el punto penalti. Los dos que había disputado en 2020 los había perdido. Primero, Deportivo Cali lo eliminó de la Copa Suramericana y luego, Alianza Petrolera lo dejó afuera de la Copa Colombia.

Ahora, el equipo que dirige Alberto Gamero sigue en la pelea por clasificar a un torneo internacional, por la vía de la Liguilla de eliminados. Este jueves venció al Once Caldas en la definición desde el punto blanco (7-6, tras un 0-0 en los 90 minutos).



Y es que para Millonarios, desde que ganó la estrella 14 contra Medellín, en 2012, por esta vía, los penaltIs se habían vuelto un dolor de cabeza. Ni en la Liga, ni en la Libertadores, ni en la Suramericana había podido salir adelante.



Desde aquella contra el DIM, Millonarios había disputado diez desempates y solo ha ganado tres, todos en la Copa Colombia: dos veces en 2013, contra Fortaleza (5-4) y Junior (3-0), y una en 2018 (3-1 a Jaguares). Esa racha positiva se rompió contra Alianza Petrolera este año.



En la Liga llegó tres veces a esa instancia, y todas las perdió: 5-4 con Junior, en 2014-I, 4-3 con Cali, en 2015-I, y 4-2 otra vez con Junior, en 2016-I.



También quedó por fuera de la Copa Libertadores 2017 tras perder 4-2 con Atlético Paranaense, de Brasil, y de la Suramericana 2018, cuando Santa Fe lo derrotó 5-3. Y este año, Cali lo eliminó también de la Suramericana por la misma vía.



