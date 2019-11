Oficial: Millonarios se quedó sin cupo en la Copa Libertadores

A Millonarios le quedaba todavía una ventanita, desde el punto de vista de las matemáticas, para llegar a la Copa Libertadores en 2020. Después de un gran primer semestre, en el que estuvo incluso a punto de ser finalista, el equipo se desplomó en las últimas fechas del segundo torneo y no le alcanzó ni para entrar a los cuadrangulares semifinales.

Esa ventanita se cerró, de golpe, este jueves, por el triunfo de América 3-1 frente a Alianza Petrolera. Con esos tres puntos, los rojos llegaron a 79 puntos y superaron a Millonarios en la tabla de reclasificación.

Así está la reclasificación tras la segunda fecha de los cuadrangulares. El primero de esta tabla que no sea campeón de Copa o Liga va a la Copa Libertadores (Junior y Medellín ya no cuentan). Los cuatro siguientes van a la Suramericana. pic.twitter.com/Etjele7Rdh — Orlando Ascencio (@josasc) November 15, 2019

La opción que le quedaba a Millonarios era que Tolima o Junior salieran campeones de la Liga este semestre y que América, Cali y Nacional, que siguen en competencia, no lo superaran en puntaje en el acumulado del año.



Con lo sucedido este jueves, ya Millonarios está fijo en la Copa Suramericana para el 2020. Ya Cúcuta, Alianza Petrolera y Santa Fe, los otros tres equipos que siguen en competencia y están por debajo en la reclasificación, ya no lo pueden alcanzar matemáticamente.



Cabe recordar que a la Copa Libertadores van el campeón del primer semestre (Junior), el ganador de la segunda estrella del año, el vencedor de la Copa Colombia (Independiente Medellín) y el primero de la reclasificación que no haya ganado ningún torneo (hoy, Tolima). Los cuatro siguientes en el acumulado del año irán a la Copa Suramericana (hoy, América, Millonarios, Cali y Nacional).



Deportivo Pasto aún tiene opciones de llegar a la Suramericana, pero necesita que el campeón del segundo semestre sea un equipo distinto a Alianza Petrolera, Cúcuta o Santa Fe.



