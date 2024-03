Millonarios se ahoga en su crisis: sumó su quinta derrota consecutiva y se complica

Del Millonarios que peleó los títulos de la Liga y la Copa Colombia en el 2023, parece que ya no queda rastro en este torneo, a pesar de que están la mayoría de los jugadores que llegaron a dos finales y que el capitán del barco, Alberto Gamero, sigue dirigiendo un equipo que parece que vive un naufragio.

El objetivo era claro este domingo en el estadio Jaraguay de Montería: ganar. Sin embargo, el embajador se devuelve a Bogotá con las manos vacías, perdió 2-1 contra Jaguares de Córdoba en la fecha 11 de la Liga colombiana y sus opciones de clasificación a los cuadrangulares semifinales se complican.

Millonarios está demostrando ser un equipo sin ideas en ofensiva, con pocas variantes tácticas y con claros problemas de gol. Además, en defensa concede muchos espacios y le permite a los rivales llegar con mucho peligro en cada jugada en contra.

A eso, hay que sumarle algunos errores individuales, en el primer gol de Jaguares, en el minuto 28 de la primera parte, el arquero Álvaro Montero, en su intención de adivinar para qué lado iba a patear Jáder Maza, se vio sorprendido tras el remate de su rival y se le pasó por un costado.

Millonarios intentaba reacciona con sus armas, pero solo merodeaba el arco rival, no tenía profundidad y el rival no le concedía espacios en un bloque defensivo sólido, al cuadro visitante no se le caían ideas.

Para el complemento, la historia fue similar, Millonarios era inofensivo y el técnico Alberto Gamero se veía molesto en el banquillo por el juego de su equipo.

Un baldado de agua fría recibió el cuadro bogotano sobre el minuto 70, la defensa estaba muy abierta y le permitieron a Kahiser Lenis ingresar al área con total comodidad, el jugador de Jaguares sacó un remate que se desvió. Por el segundo palo, Jaime Díaz se arrojó con sus piernas hacia adelante y mandó el balón a guardar para el 2-0 parcial.

La reacción en Millonarios no llegaba, a pesar de que no estaba siendo superado futbolísticamente, el resultado determinaba que su rival tenía el 100 por ciento de efectividad.

Algo de ilusión por conseguir el empate llegó en la recta final del juego, después de que Larry Vásquez sufriera una falta dentro del área y el árbitro central cobrara penalti a favor del club embajador, a pesar de los reclamos y las peticiones para que viera el VAR, el juez se mantuvo en su decisión.

Beckham David Castro, con un potente disparo desde los 12 pasos, descontó para el cuadro capitalino que sumó su quinta derrota consecutiva en esta Liga, no sabe lo que es ganar desde el pasado 11 de febrero cuando derrotó 0-1 a Atlético Nacional. Desde esa victoria cayó 0-1 con Águilas Doradas, 1-0 contra Patriotas, 0-2 con Once Caldas, 1-2 contra Equidad y la derrota de este domingo 2-1 contra Jaguares.

Además de estar en cuidados intensivos, Millonarios se complica en la tabla de posiciones y se aleja de zona de clasificación: está en la casilla 15 con 11 puntos de 33 posibles, a cinco unidades del octavo lugar que ocupa el que fue su rival de turno en esta jornada, Jaguares.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO