La Comisión Disciplinaria del campeonato sancionó a Millonarios y a su hinchada por mal comportamiento de los hinchas en el partido del pasado 8 de junio contra el Junior de Barranquilla.



La sanción consiste en "dos (2) fechas de suspensión parcial de la plaza, tribunas occidental baja norte, occidental baja sur y occidental baja central", por lanzamientos de objetos desde las graderías al finalizar el partido.



“Finalizado el partido hubo lanzamientos de objetos (monedas, botellas plásticas con líquido en su interior) por parte de hinchas del club Millonarios desde las tribunas occidental preferencial baja sur, occidental preferencial baja central y occidental preferencial baja norte hacia la delegación del club Junior FC y hacia los árbitros, una de estas botellas plásticas impactó en la cabeza del asistente técnico del Junior Juan Manuel López Sirotta, el cual debió ser retirado en camilla por parte de los miembros de la Cruz Roja hacia la enfermería”, dice el reporte del comisario de campo.



“Para lograr ingresar a la delegación de Junior FC y a los árbitros del compromiso a los camerinos, se necesitó de la presencia del capitán del club Millonarios David Macalister Silva para apaciguar a la hinchada junto con la presencia policial que requirió escudos para esta labor”, agrega el reporte.



El castigo aplica inmediatamente lo hace público la Dimayor, por lo cual en el juego de este sábado, contra Atlético Nacional, no habrá hinchas en esas graderías, y también se hará efectivo, si la comisión no decide lo contrario tras los recursos de reposición y apelación, en una eventual final si Millonarios logra clasificar.



El club bogotano no se ha pronunciado aún acerca de la sanción ni tampoco sobre lo que va a pasar con los abonados de esas tribunas.



