'El penalti pudo haber cambiado todo': Alberto Gamero

Millonarios completó ocho partidos sin ganar, luego del empate 0-0 contra Águilas Doradas, este domingo. Sin embargo, el técnico Alberto Gamero, aunque reconoció la falta de gol, insistió en que su equipo hizo un buen trabajo. Estas son las frases más destacadas de su conferencia de prensa.

Qué está pasando con Millonarios. “Esto del fútbol es duro, me parece que lo que están haciendo los muchachos no es para estar en esta posición, no es para tener este puntaje. Al caído, caerle. Creo que hoy el penalti hubiera cambiado todo. Pero la verdad, no vengo a hablar de eso. Me parece que el equipo hizo un buen trabajo, no generamos muchas opciones de gol, pero hicimos casi todo el partido en campo contrario. Las pocas llegadas de ellos fueron en contragolpes. No nos quiere entrar el balón, esa es la realidad, y el fútbol se gana con goles”.



Qué les falta. “Esto lo estamos trabajando en la toma de decisiones la estamos trabajando en base al juego, es un momento duro para nosotros, pero veo que el equipo quiere cambiar este rumbo y mejorar las cosas, pero nos falta ese poquitico que es meterla. Uno ve otros partidos y ve que salen goles de donde uno menos piensa, nosotros elaboramos, llegamos, tiramos centros, pero cabeceamos para donde no es. El más dolido soy yo, Alberto Gamero, porque veo que todos los días queremos mejorar las cosas y no nos salen. Otro empate con un partido controlado”.



Las cuentas. “Acá no vamos a bajar los brazos, estamos construyendo un equipo importante. Estamos a siete puntos del octavo cuando faltan 21”.

Alberto Gamero Rueda de prensa de Alberto Gamero luego del partido contra Águilas Doradas. Rueda de prensa de Alberto Gamero.

Cómo enderezar el camino. “Es hacer un gol. Hemos tenido posibilidades y no hemos podido concretar. Hemos remado contra la corriente. Veo que la iniciativa la tenemos nosotros y esa necesidad nos lleva al desespero. A veces veo un jugador desesperado por querer darle un triunfo a la afición, a los directivos. Estamos tratando de mejorar lo que más podamos, que el grupo sea más sólido. Hoy la mayor parte del partido la tuvo Millonarios. Nos falta el gol”.



El penalti. “Contra Bucaramanga tampoco nos pitaron una mano. Me preguntarán por lo de Ibagué: Millonarios no empató por los penaltis, empató porque hizo un buen partido, no merecía perder ese partido. Lo que sí de pronto no estaría yo de acuerdo es que con estos errores que están cometiendo no podemos robotizar el fútbol colombiano a punta de VAR. O en todos los partidos hay VAR o no hay VAR. A lo mejor si hubiera VAR se dan cuenta de que hubo penalti. No me gusta hablar de los árbitros porque son seres humanos, me duele y me pongo en el pellejo de él, pero esto es fútbol”.

