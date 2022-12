Millonarios no logró sacarle provecho al tener la sartén por el mango. El equipo albiazul, que tenía las mayores opciones de su grupo para clasificar, no consiguió hacer la tarea y quedó por fuera de los últimos dos partidos del año, tras empatar uno a uno con Santa Fe, este miércoles en El Campín.

Al final del compromiso, el entrenador Alberto Gamero llegó a la rueda de prensa con la cabeza alta. Ese fue el mensaje que quiso transmitir tanto con su cuerpo como con sus palabras.

'Yo estaba convencido de que íbamos a la final'

Alberto Gamero, técnico de Millonarios.

El partido ante Santa Fe



No lo vayan a tomar como excusa, pero hoy había una cancha en la que no se podía jugar bien al fútbol. Nosotros pusimos un equipo para jugar bien y Santa Fe puso un equipo para no jugar bien (...) uno tiene que entender que todos somos seres humanos, yo no le critico nada a mi equipo. Salimos a ganar, obvio que queríamos ganar. Al final empatamos el partido a lo último, donde la verdad uno nunca tiene que depender de nadie y, con el 1-1, dependíamos del resultado en Barranquilla. Sorpresivamente veo que Pereira gana 2-0, cuando hacía como 20 años no ganaba allá. Esto es fútbol. Queríamos ir a la final, pero hoy no vamos a salir con la cabeza baja, vamos a salir con la frente en alto.



¿Fracaso?

Yo no conozco la palabra fracaso. Fracaso el que no intenta trabajar. El fútbol tiene resultados: pierdes, ganas o empatas. Perder un partido no es fracaso. Esa palabra no existe en mi léxico, se los dije a mis jugadores. El que trabaja intenta hacer las cosas. Nosotros siempre intentamos mejorar y hacer las cosas bien. Hoy no fuimos a la final no porque nos faltaran jugadores. Tenemos gol, estamos entre las defensas menos goleadas.



¿Falta de armas para competir?



Teníamos un equipo para pelear, para ir nuevamente a una final. Cada año hay que tratar de traer jugadores y lo más seguro es que vamos a traer, la directiva va a traer. Pero no digamos que hoy no pasamos a la final porque nos faltaron jugadores. Hoy completamos 62 partidos en el año, que es bastante. Me parece que la campaña es buena. A mejorar y a corregir cositas, simplemente. Nos hemos sentado, hemos hablado y estamos en conversación para algunos refuerzos. Veremos en qué termina. Yo estaba convencido de que íbamos a la final. Pensamos que este equipo necesita refuerzos, que se puede fortalecer el grupo, pero también somos conscientes de que viene una camada pidiendo pista.



Lo que pasó y lo que vendrá



Yo quiero más y no siempre puede decir uno que fue una campaña excelente, no, porque nos faltó este título. Conseguimos la Copa, hoy peleamos hasta el último minuto, no se pudo. Hoy tenemos 91 puntos en la reclasificación, entonces me parece que se hicieron cosas buenas. Fue una campaña buena, tuvimos jugadores en selecciones e intentamos que el equipo jugara bien. Millonarios en el semestre nunca salió de los ocho. Esto es de corregir, vamos a seguir mejorando.La verdad no teníamos planificado que íbamos a salir antes de la final. Pero bueno, este grupo necesita descanso.



¿Leonardo Castro a Millonarios?



El equipo que diga que hoy no quiere a Castro está loco. ¿Quién no quiere al goleador del fútbol colombiano? Él está en competencia, no queremos interferir en lo que pueda pasar. Medellín también tiene jugadores solicitados. Hay muchos jugadores buenos. Esperemos que de pronto se concreten algunos nombres de los que queremos.

