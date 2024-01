Atentos hinchas de Millonarios: estos son los precios del abono en Liga y Libertadores

Millonarios le quiere dar una alegría este año a sus hinchas, al igual que lo hizo en 2023, cuando se coronó campeón de la Liga colombiana tras cinco años de sequía y después de imponerse desde la vía de los penales contra Atlético Nacional.



Puede ser de su interés: América anunciaría el 'bombazo del mercado': histórico goleador de Chile se acerca

Será un año retador para el conjunto con sede en Bogotá porque afrontarán cuatro torneos a lo largo del año: la Copa Libertadores, la Liga colombiana, la Copa Colombia y la Superliga.

Facebook Twitter Linkedin

A mérica vs. Millonarios Foto: @MillosFCOficial

Por esta razón, Millonarios quiere tener el apoyo incondicional de sus hinchas para este semestre y confirmó este jueves los precios que tendrán los abonos para los partidos de la Liga colombiana.



El conjunto capitalino explicó que la ventana para renovar el abono de antiguos estará abierta hasta el próximo 16 de enero. Eso sí, el abono no cubre la entrada a los tres partidos de la fase de grupos Copa Libertadores.



También puede leer: A James Rodríguez le subieron el sueldo: la astronómica cifra que ganará



“¡Abónate y acompaña a Millonarios FC en la temporada 2024-I! Dentro del paquete encontrarás 10 partidos de local en la Liga 2024-I. Los Abonados Antiguos tendrán garantizado su puesto (silla) hasta el 16 de enero de 2024; Son Abonados Antiguos aquellas personas que adquirieron un abono en el semestre 2023-2 en la fase de todos contra todos en la Liga Betplay Dimayor. Las personas que adquirieron los combos de Cuadrangulares Finales 2023-2 no se consideran como abonados antiguos y no podrán acceder a este beneficio. El abono no incluye Superliga 2024 ni Copa Conmebol Libertadores”, indicó el equipo.

Facebook Twitter Linkedin

Medellín vence 2-0 a Millonarios en juego válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la liga BetPlay del fútbol colombiano, hoy 30 de noviembre en el estadio de Itagui. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

El 'embajador' explicó cuáles son los beneficios para los abonados antiguos, quienes tendrán una atención especial para la Superliga contra el Junior de Barranquilla: mantienen la preferencia para comprar las boletas para la final.



Además: Tragedia: surfista muere al ser atacado por un tiburón blanco



“Para la SuperLiga 2024 los abonados del todos contra todos del semestre 2023-II tendrán su puesto asegurado y un precio diferencial. Para los combos de Copa Libertadores tendrán el puesto asegurado los abonados del 2024-1 y también tendrán un precio diferencial”, dijo Millonarios.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Medellín. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Las personas que no compraron un abono el semestre pasado en el todos contra todos, podrán adquirir su abono desde el 17 de enero. Eso sí, el número que estarán a la venta depende de cuántos queden libres tras la venta a antiguos.



“A partir del miércoles 17 de enero de 2024 se liberan todos los puestos de aquellos abonados antiguos que no adquirieron su abono, por lo que los Abonados Antiguos conservaran el precio más no las sillas. Los abonados nuevos tendrán derecho a reserva de la silla adquirida mediante el abono para la siguiente fase en la liga 2024 – I a la que pueda acceder Millonarios FC”, finalizaron.



Lea aquí: Rigo y Chaves, como niños cuando estrenan regalo: presentan su nueva camiseta del 2024



Así las cosas, para los abonados antiguos el precio para ver los diez partidos de Liga está entre los $225.000 y los $750.000, dependiendo la tribuna. Para los nuevos varía entre los $382.500 y un millón 275.000 pesos colombianos.

⚽️💙🔥 #JuntosPorLaGrandeza 🔥💙⚽️



¡Vamos todos a El Campín en este 2024-1! 🏟️Ⓜ️🔝



▶️ Encuentra toda la información de los Abonos 2024-1 en https://t.co/Qif1PkpjjN pic.twitter.com/ekVF21HRN0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 4, 2024

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO