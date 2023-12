¿Es imposible? Revelan toda la verdad del posible fichaje de Miguel Borja a Millonarios

Se acerca la temporada de fichajes, de acuerdos de última hora, de firmas, renovaciones, pero también de humo, mucho humo en los principales mercados, el Fútbol Profesional Colombiano no es la excepción.



El rumor del momento tiene que ver con Millonarios. El campeón vigente de Liga, que ha reconocido que busca un centro delantero ante la inminente salida de Fernando Uribe, cuyo regreso a la casa azul estuvo marcado por lesiones y dificultades para retomar el ritmo.

Fernando Uribe Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Se habló de Pablo Sabbag, cedido la última temporada por la Equidad Seguros Alianza de Perú, pero con un futuro incierto, pues es posible que regrese al club bogotano tras no hacerse efectiva la opción de compra. Por ahora no se habría avanzado más allá de un ofrecimiento.



Hasta ahí se sabía en Colombia, pero desde Argentina llegó un rumor que encendió las redes sociales: ¿irá Millonarios por Miguel Borja, delantero de River Plate?



El rumor viene del periodista Gustavo Yarroch, de ESPN, quien afirmó que el azul habría preguntado por las condiciones de Borja, con la intención de lograr un préstamo, pensando en la participación en la Copa Libertadores 2024.

Miguel Ángel Borja Foto: Juan Ignacio Roncoroni. Efe

Su argumento era la falta de continuidad del ariete en River Plate, donde ha ido alternando en los planes de Demichelis. En diferentes partidos en los que estuvo disponible fue al banco de suplentes por decisión técnica.



En las últimas horas, Futbolred consultó a Juan Pablo Pachón representante de Miguel Ángel Borja sobre ese posible interés y su respuesta fue enfática: "Bobadas. Quién sabe quien inventa esas ridiculeces", dijo.

El delantero efectivamente espera ganar más regularidad para estar de nuevo en el radar de la Selección Colombia, lo que seguramente sumó al momento de difundir el rumor, que en todo caso desmintió Pachón al decir que un traspaso es "Absolutamente imposible".

Miguel Ángel Borja celebra el gol con el que River ganó el superclásico. Foto: Juan Ignacio Roncoroni. Efe

La realidad es que, en términos de vitrina, difícilmente se supera en Suramérica una como la de River Plate aun siendo suplente. Además, Borja tiene contrato firmado hasta diciembre de 2025 y costó más de 6 millones de dólares, lo que obligaría a una compleja negociación en la que difícilmente se involucraría Millonarios.

DEPORTES

Con información de Futbolred.

