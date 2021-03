Millos no felicitó a Willington, pero envió regalo a youtuber

Willington Ortiz, el ídolo del fútbol colombiano, cumplió 69 años y muchos lo felicitaron, pero causó curiosidad que Millonarios, el club que lo vio nacer, no o hizo, pero sí le envió detalles a AuronPlay, el ‘influencer’ español, algo que causó indignación.

Varios hinchas del club bogotano protestaron en las redes sociales. Olvidarse de uno de los máximos ídolos de la rica historia de Millonarios fue criticado en las redes sociales por parte de los aficionados, que no entienden como, el mismo día de su natalicio, el club prefirió al ‘youtuber’ y no a la vieja gloria.



Según versiones de prensa, lo de Ortiz en Millonarios no fue un descuido o mala memoria. Resulta que el exfutbolista demandó al club bogotano por cuentas del pasado, pues no pagaron su seguridad social en los años en los que estuvo en el club, y Willington necesita de esos pagos para poder pensionarse.



Deportes