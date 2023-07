Millonarios aún mantiene su felicidad. El equipo bogotano sigue irradiando la emoción de la estrella número 16, conseguida hace 10 días contra Atlético Nacional, a pesar de la eliminación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ocurrida el jueves.

El equipo albiazul mantiene la esperanza y es optimista para lo que viene, a pesar del traspié vivido en el torneo continental. Al menos así lo dan a entender los jugadores antes de que el fin de semana Millonarios vuelva a enfrentar a Nacional, por un amistoso en Estados Unidos.



Precisamente, antes de que Millos se vuelva a ver las caras con Nacional, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer que el equipo embajador fue sancionado por hechos ocurridos en el marco de la final de vuelta en El Campín.



Sancionan a Millonarios por lo ocurrido en la final vs. Nacional

Final entre Nacional y Millonarios. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

En su último boletín, el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional informó que sancionó a Millonarios por infracciones ocurridas en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2023, en El Campín.



En primer lugar, se amonestó a Millonarios por el uso de pólvora en la salida del equipo. La sanción, destaca el informe, fue la "más leve prevista en el numeral 5 del artículo 84 del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol".



“Partido de final vuelta Millonarios vs Atlético nacional en la cual se reportan las

siguientes conductas: 1.En la salida de los clubes, Actos protocolarios se evidencia bengalas y pirotecnia por parte de hinchas ubicados en tribuna Sur y bengalas rojas en la tribuna norte respectivamente”, dice textualmente el informe del Comisario de Campo del Millonarios vs. Nacional en El Campín que cita el reporte.



Más adelante, se destaca una sanción de más de once millones de pesos "por incurrir en la infracción descrita en el literal F del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 2ª fecha dela final dela LigaBetPlay DIMAYORI 2023, contra el Club Atlético Nacional S.A".



El castigo al campeón responde al ingreso de personas "no autorizadas" durante la premiación.



Según el informe del Comisario de Campo "El club local no cumplió con el protocolo de premiación en el aspecto que dejaron pasar a la cancha a los familiares y personal no autorizado 'que no tenían manilla' al terminar el partido, en los actos de premiación del campeón y foto oficial del patrocinado".



Por tanto, se lee en el reporte, Millonarios recibió una multa de once millones seiscientos mil pesos.

Conoce la Resolución No. 048 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/nd8jB9P17l pic.twitter.com/sUtxZVUFqT — DIMAYOR (@Dimayor) July 4, 2023

Contra ambas sanciones, aclara el reporte, procede recurso de reposición.

La emoción de la estrella 16 de Millonarios

Personas en el Simón Bolívar. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Millonarios logró ganar el primer título liguero de la era de Alberto Gamero. Ahora su reto será jugar la Copa Libertadores.

