Peligra la continuidad de Montero en Millonarios: envían nueva oferta desde Argentina

Millonarios tuvo un excelente arranque de temporada por Liga al derrotar con contundencia a Medellín, 5-0, el pasado sábado en el estadio El Campín. El equipo azul arranca su campaña 2024 con grandes ilusiones de volver a pelear el título, mientras tanto, tiene en la mira la Superliga que resolverá este miércoles contra Junior de Barranquilla en Bogotá.



En medio de la euforia embajadora, hay un motivo de preocupación para la afición y tiene que ver con el interés que tiene Estudiantes de la Plata de Argentina en el portero Álvaro Montero.

Entrenamiento de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano en Barranquilla, un día antes del partido contra Uruguay por la tercera fecha de la eliminatoria mundialista. James Rodríguez, Álvaro Montero, Kevin Mier, Camilo Vargas, Luis Díaz, Santos Borré, Jorge Carrascal, Fabra, Santiago Arias, entre otros jugadores, y el entrenador Nestor Lorenzo, estuvieron reconociendo la cancha. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Según revelaron en Argentina, el guardameta guajiro es la segunda opción del 'pincha rata', la primera es el arquero chileno Brayan Cortés por el que ya le hicieron una oferta al Colo Colo de Chile, que no está poniendo las cosas fáciles.



Por esta razón, Estudiantes ahora va por todo para fichar a Montero. El periodista César Augusto Londoño explicó que la primera oferta a Millonarios fue de 1’750.000 dólares (6.900 millones de pesos colombianos), cifra que fue rechazada rápidamente.



El equipo bogotano espera una oferta de 6 millones de dólares por el pase del arquero de 28 años de edad, más de 23 mil millones de pesos colombiano. “Millonarios le dijo que no está interesado en vender a Montero y que tienen un equipo armado", dijo el comunicador.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Pero en Argentina no van a tirar la toalla, versiones de prensa revelaron que Estudiantes de La Plata acercó una nueva oferta de 3 millones de dólares, la mitad de lo que está pidiendo Millonarios.



Los argentinos tienen esperanza de que la nueva cifra convenza a la directiva de Millonarios. Además, se conoció que el propio Álvaro Montero estaría presionando para salir al fútbol del exterior y dar el salto en su carrera deportiva.

"Álvaro Montero presiona, pero Millonarios le está diciendo mire, primero los argentinos no pagan, y segundo, lo dijo Milei, la inflación en Argentina es de 1 % diario. A los jugadores que contratan, los contratan en dólares y terminan pagándoles en pesos. Montero lo debería pensar mejor”, fueron las palabras de César Augusto Londoño.

Camilo Vargas (izq), Álvaro Montero (der), Kevin Mier,. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Aún no se conoce la respuesta de Millonarios a la nueva oferta hecha por el equipo que preside Juan Sebastián Verón, pero la posición de Álvaro Montero podría ser clave para destrabar las negociaciones.

