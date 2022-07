Alberto Gamero, técnico de Millonarios, analizó este sábado el empate a un gol contra pasto, en la primera fecha de la Liga.

El DT admitió que en el segundo tiempo el equipo estuvo desconocido e impreciso, y por eso permitió el empate. Además, reveló los nombres de los jugadores que buscaron y no pudieron contratar.

Palabras de Gamero

Balance: "Hubo dos tiempos diferentes, el primero era brillante para Millonarios con posibilidades de aumentar. En el segundo, hasta el gol, el equipo fue muy impreciso, en el pase, en el control, en los centros. Eso me molestaba. No me gustó el segundo tiempo. Quisimos aumentar y nos hacen un gol en una contra. El equipo muy desconocido en el segundo tiempo.



Falta de gol: "Las llegadas más claras fueron en el primer tiempo, un 65 por ciento de posesión, 21 aproximaciones... Trajimos al goleador para eso y hoy hizo un gol... Nos faltó mantener el resultado y sacar a Pasto de su zona. La gente dice que Gamero dice lo mismo, nosotros qué hacemos, trabajos en la parte ofensiva para llegar, y llegamos al arco contrario, nos falta ese poquitico para ganar más cómodo. Ya Ruiz llegó, hizo gol, y necesitamos que todos hagan goles. Nos queda la sensación de que entramos a ganar, pero no nos podemos desesperar ni volver locos, en 3 días tenemos otro partido contra Bucaramanga.

¿Llega Cataño y se va Sosa?: "No está definido, tiene la posibilidad de irse y por eso se optó por no ponerlo en planilla. Hasta ahora no hay nada definido.



Óscar Vanegas: "Murillo va a tener incapacidad de 6 a 8 semanas, por so la idea de traer un central y mirar si traemos otro volante y otro punta. No ha sido fácil traer gente. Hablamos con casi todos los goleadores del fútbol colombiano y no se pudo".



Contrataciones: "No se ha podido, no es que Gamero no pida, ni que los directivos no quiera traer. Hablamos con Dayro, con Uribe, con Castro, no se pudo. Escuchamos que Sambueza, no se pudo. Lo de Cariaco, fuimos, no se pudo. A lo mejor los otros equipos no quieren armar a Millonarios. Pero trajimos a Ruiz, experiencia, goleador, Alba... vamos a buscar lo de Vanegas, la posibilidad de un 10, quisimos traer otro extremo, no lo conseguimos. No es traer por traer, es traer jugadores que marquen diferencia con los que están".



