El duelo entre Tolima y Millonarios, de la cuarta fecha aplazada por el incidente que involucró el golpe de un aficionado del cuadro local, generó todo tipo de críticas. Luego de todos los sucesos, sanciones y demás, el partido se jugó y terminó empatado a un gol.

Ahora, luego de que terminara el partido en el Manuel Murillo Toro, se desató una nueva polémica. Esta vez, por la forma en la cual funcionarios de Ibagué notificaron a Daniel Cataño, el jugador agredido en el primer partido, sobre la citación pendiente en el hecho que lo involucró con el hincha Alejandro Montenegro.



En contexto: Daniel Cataño no descansa: autoridades de Ibagué van por él al camerino, video



En videos que circularon por redes sociales, quedó en evidencia como los funcionarios ingresaron al camerino de Millonarios, para hacer la labor de notificación al volante. Ahora, se conoce la reacción del equipo bogotano.

Cataño, abordado en el camerino

Daniel Cataño junto al funcionario de la Alcaldía. Foto: Redes sociales

Hasta el camerino azul llegaron las autoridades, en cabeza del Secretario de Seguridad municipal, Milton Restrepo, y oficiales de la Policía.



El funcionario notificó personalmente a Cataño de la citación que tenía pendiente ante su despacho por el episodio con el aficionado Alejandro Montenegro del pasado 12 de febrero.



En un video se ve que el funcionario le pide datos y correo electrónico para hacer la citación formal, ante la sorpresa del futbolista.



No deje de leer: 'Piqué es una marioneta de Clara': encienden polémica tras separación de Shakira



Según le contaron a EL TIEMPO, el funcionario iba acompañado de dos policías de civil y le pidieron a las personas que rodeaban al jugador que se retiraran si no eran los apoderados.



"Como si fuera delincuente, lo interrogaban y lo grababan", dijo una fuente presente en el camerino.

🔔 “La Alcaldía de Ibagué citará al jugador Daniel Cataño del club Millonarios a rendir descargos dentro del proceso administrativo sancionatorio que se le adelantará por la agresión a un hincha del Tolima″…



-Milton Rodríguez, Secretario de Gobierno. pic.twitter.com/RaVutO8gzm — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 30, 2023

'Es un show mediático'

Expulsión de Daniel Cataño Foto: Tomada

En entrevista con 'Blu Radio', el abogado de Millonarios, Manuel Archila, habló de lo ocurrido: “Es imposible entender lo sucedido. No solamente han querido agredir al jugador, sino que ahora quieren mancillar su dignidad, haciendo shows, con procedimientos que son inentendibles”.



En el video, quedó en evidencia que las autoridades gubernamentales no pudieron establecer comunicación con el jugador.



“En los días posteriores a la agresión a Cataño, un funcionario de Millonarios recibió en su correo una notificación. Nuestro funcionario respondió que no era él el que debía recibir ese mensaje y que la comunicación la debían hacer a Millonarios. Ahí, les decimos a estos funcionarios de Ibagué que hicieran la solicitud para levantar el habeas data del jugador, porque no podríamos entregar sus datos privados de los jugadores. Nunca lo hicieron así, me parece como lo decían, es un show mediático” (sic), comentó Archila.



“Nosotros realmente no vemos hasta el momento mayor riesgo para el jugador, nos parece que hay es una violación a su dignidad. Creemos que él actuó en legítima defensa, inmovilizó al hincha que lo violentó y se retiró del lugar. Así no se puede proceder nada en contra de Cataño. Pensamos más bien que esto amerita acciones disciplinarias e incluso penales por un actuar sospechoso del municipio. Es muy curioso todo, como si todo hubiera sido un montaje para afectar al jugador”, concluyó Archila.

