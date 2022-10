Meluk le cuenta (Millonarios, Selección y prensa: ¡metidas de pata!

¡Que no nos crean tan pendejos! Ahora resulta que todos los genios advertían que este desplome le iba a pasar a Millonarios y desde hace semanas. ¡Ja! Ahora sobran las explicaciones más singulares para afirmar que “ya lo habíamos dicho y anunciado”. ¡No fregués! Es fácil entender el porqué de la mala fama general sobre la prensa que cubre fútbol: uno, porque hay muchos sabiondos que nunca fallan y se rebuscan explicaciones para no equivocarse nunca y para justificarse siempre. Son los videntes del pasado. Y hay otros que se ponen un disfraz de prensa para desde su verdadero hinchismo gritar y sacudir pompones de porrista. (Ojo que eso también pasa con mucho periodista y ‘analista’ político, pa’ qué).

Hace un mes, para ellos Millonarios, su técnico, sus jugadores, sus directivos y hasta el chofer del bus (¡de la que se salvó Verstappen!) eran gigantes para este país, los mejores de Suramérica y casi del mundo, el universo y sus alrededores. Y no era porque fueran de primeros ni por sus resultados. Lo eran por todo, hasta por el jabón de lavar los uniformes, pero nunca por el resultado. Ahora, cuando Millonarios lleva un mes de pésimos resultados, y el equipo se desplomó en la tabla de posiciones, sí importan los marcadores porque, echando reversa de pa’trás, todos los procesos se sostienen en los resultados. Hasta los más intelectuales resultan... ¡resultadistas! ¿Ven?



Que el proceso, que la belleza del juego, que la inteligencia, que la estrategia, que la táctica, que la magistral dirección, que la metodología de entrenamiento, que la gran visión directiva, que la proyección de las menores, que la identidad, que ‘Tino’ Asprilla reencarnó en cuerpo ajeno, que a James Rodríguez no lo recibirían ni regalado, que la mitad de los jugadores debían ser de la Selección Colombia...

Millonarios Foto: Dimayor

Hoy, un mesecito después, cuando el técnico y los directivos hacen lo mismo, pues Millonarios lleva 7 partidos sin ganar y no aparece un barranco que lo ataje: ¡puede quedar eliminado! Ahora, al técnico Alberto Gamero lo crucifican dizque por no ser de equipo grande y condenan a los directivos por no reforzar al equipo con un entrenador de categoría y jugadores de peso. Son los mismos que hablan que los jugadores se pararon y están peleados entre ellos. ¿Cuál es la razón del tremendo bajón de Millonarios? Incluso cuando era elogiado por sus formas y su estilo de juego y su proceso y tal, era un equipo de baja efectividad. Por eso perdió la final de la Liga I-2021 contra Tolima. Por eso quedó por fuera de las finales de las Ligas II-2021 y I-2022.



¡Incluso era baja su efectividad en esta misma Liga que venía siendo maravillosa! Solo entre agosto y septiembre, sin embargo, mejoró y sus pelaos hicieron goles y sus volantes la metieron. Pero en este octubre de espanto, Millonarios, jugando más o menos igual que siempre, muy parecido a lo de siempre, recayó de su viejo mal: la falta de gol. Y ojo: lo inusual no es eso. Lo inusual fue que los jugadores de Millonarios los hicieran entre agosto y septiembre.

La fotografía que revela SofaScore, nuestro socio estadístico en EL TIEMPO y Futbolred, es clarísima. En la Liga pasada, Millonarios ocupó el lugar 16 en la tabla de la efectividad (remates y opciones de gol sobre goles anotados): ¡9 por ciento! En esta Liga, antes del mes horrible, cuando era el ‘super-Millos’, fue el noveno de mejor efectividad, ¡vayan viendo!, y subió al 12 %. ¡Solo subió un poquito y era la maravilla! Para que vean el peso del indiscutible, inobjetable y obvio poder del gol en el fútbol, un juego al que más goles haga. ¡Je!



Y solo en este mes del desplome, Millonarios es el penúltimo, repito eso despacio, en mayúsculas y resaltado, ES-EL-PE-NÚL-TI-MO con solo el 6 por ciento de efectividad. Simple: la culpa es de los jugadores que la rebotan en los palos, la desvían o la tiran al lugar donde llegan los porteros rivales. El equipo sigue jugando más o menos igual, quizás un tris más lento para asegurar la pelota, y sigue creando las opciones de gol que por lo general ha fallado. Solo que ahora falla más. No es una opinión. ¡Es un hecho!



Y hay quienes insisten en que las figuras de los partidos no pueden ser los que hacen los goles... ¡Díganle eso a Haaland!

¡Ay, Dios! Y Millonarios aún puede ser campeón de esta emparejadita Liga de siempre, niveladita en la línea de flotación de la mediocridad y la irregularidad, en la que las diferencias entre unos y otros no son muchas.



Si eso pasa, alistémonos para otra reversa de pa’trás para que los sabiondos puedan afirmar: “Como ya lo habíamos dicho y anticipado”.



* * *



¡Que no nos crean tan pendejos! Otra reversa de pa’trás fue la de la Federación de Fútbol en los premios de la Selección sub-17 en el Mundial. Ramón Jesurún, el presidente, dijo lo que dijo sin titubear. “¿A qué premios te refieres? Los premios solo se dan a futbolistas profesionales. Ellas son unas muchachas amateur”.

Selección Colombia Sub-17. Foto: PRENSA FCF

Como siempre culparon de manera burda a la prensa por lo que él dijo. Álvaro González, vicepresidente de la Federación y delegado del equipo, le dijo a este diario: “Sí habrá un premio. Ya estaba ofrecido desde nuestro arribo a este Mundial. La oferta que seguramente será justa y necesaria la definirá el Comité Ejecutivo en nuestra próxima reunión”. O sea, después. Raro.

En lugar de salir a lavarse las manos como es su costumbre con la prensa, a Jesurún, que se fue de sincero o metió solito la pata, a la Federación le queda una lección: no rechacen nunca una menta cuando se las ofrecen. La razón es obvia...





Meluk le cuenta





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

