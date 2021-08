Millonarios quedó eliminado y La Equidad avanzó en la Liga Femenina

Santa Fe y La Equidad son los semifinalistas del grupo A de la Liga Femenina de fútbol, en la que Millonarios perdió la oportunidad de seguir en la pelea por la clasificación.

La Equidad venció sorpresivamente a Santa Fe en Techo. El gol lo marcó Angie Castañeda, a los 40 segundos del partido, con una gran jugada: hizo un doble enganche en el área antes de definir con borde externo y vencer a la portera Wendy Martínez.



Las actuales campeonas, que perdieron un invicto de 10 fechas, intentaron llegar al empate sin éxito e incluso estrellaron dos balones en los palos en el primer tiempo.



En este partido, además, Santa Fe perdió una racha de 20 partidos sin caer como visitante, récord para la Liga Femenina colombiana.



Por su parte, Millonarios cerró su participación con un empate 2-2 contra Fortaleza en El Campín. El equipo que dirige Carlos Gómez descansa en la última fecha.



Millos no fue capaz de sostener la ventaja en dos ocasiones. Incluso pudo haber comenzado perdiendo, pero Marcela Ramírez erró un penalti para Fortaleza en el minuto 15.



Adriana Ojeda puso en ventaja a las azules, a los 26 minutos. Gabriela Fonseca, en un gran cobro de tiro libre, igualó a los 29. Belkis Niño, luego de un grave error de la portera Geraldine Caballero, que soltó el balón en el área, hizo el 2-1 a los 39.



En el segundo tiempo, Millonarios se metió muy atrás y Fortaleza encontró el empate en otro cobro de tiro libre de Gabriela Fonseca. Dos jugadoras del visitante atacaron el balón y confundieron a la portera Karen Murillo, que quedó muy comprometida. Iban 25 minutos de la segunda etapa.

Posiciones de la Liga Femenina tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/dr7DXU8MRq — Orlando Ascencio (@josasc) August 21, 2021

Los partidos del grupo B se jugarán este domingo en horario unificado, 5:30 de la tarde: Bucaramanga vs. América, Cali vs. Nacional y Medellín vs. Real Santander.



