Millonarios reaparece hoy frente a su público después de haber conseguido la estrella 16, en este mismo escenario, contra Nacional. Esta vez, el rival será Pereira, en la segunda fecha de la Liga (8:30 p. m., con señal de Win Sports +).

Con las bajas definitivas de Luis Carlos Ruiz e Israel Alba, el plantel es el mismo que ganó el título. Millos le apuesta a la continuidad, con una preocupación: renovar el contrato del DT Alberto Gamero, que se vence en diciembre.



“Yo no tengo desespero. Yo estoy feliz, estoy tranquilo. Cuando uno se siente cómodo en una parte, no hay desespero”, dijo el DT.



Con la tranquilidad de ya haber asegurado participación internacional para el 2024, el campeón colombiano se enfoca en darle continuidad a la nómina que consiguió la estrella 16. Y los hinchas esperan que para ello, Alberto Gamero siga al frente del equipo.



“Espero que la afición entienda que la junta directiva sí me está acosando, la junta directiva sí me está apurando. Ellos quieren, yo quiero. Pero no hay desespero. Hemos tenido una muy buena comunicación, buenos diálogos. Yo estoy feliz y espero que este semestre, además de la felicidad, pueda ser de tranquilidad”, agregó.

El equipo azul debutó en esta Liga con un empate de visitante contra deportivo pasto, partido en el que pudo haber logrado la victoria, pero no estuvo fino en la definición. Esa es una de las tareas a corregir este sábado.

