¿Radamel Falcao García volvería a estar en el radar de Millonarios? Esto dice el equipo

Millonarios tiene un objetivo en mente desde hace mucho tiempo: ver a Radamel Falcao García vestido con la camiseta del equipo 'embajador' antes de que termine su carrera profesional.



Le contamos: 'La historia nos exige ganar': Pablo Repetto inicia su etapa en Atlético Nacional

Según dio a conocer el diario AS en España, Millonarios volverá a hacer una nueva oferta por el delantero en junio, mes en el que Falcao acaba su contrato con Rayo Vallecano donde posiblemente no continúe, ya que apenas ve minutos en el cuadro español.

Facebook Twitter Linkedin

El futbolista Foto: Instagram: @falcao

De acuerdo con el medio, Millonarios quiere convencer a la estrella colombiana de diferentes maneras donde sobresalen el tema deportivo y el económico, al igual que el tema sentimental, ya que de llegar al embajador esto supondría regresar a su país.



Millonarios ya había ofertado por Falcao en el verano europeo del año pasado e hizo un nuevo acercamiento en enero, pero ambas propuestas fueron declinadas por el samario por diferentes motivos.



El primero, que Rayo Vallecano, habría activado una renovación de contrato por un año más con Falcao, que terminaba su vínculo en junio de 2023. La otra dificultad pasaba por lo familiar: el delantero salió hace más de 20 años de Colombia y regresar al país es una decisión complicada, más cuando está a punto de volver a ser padre. Son muchos factores que terminaban pesando en el tema.

Facebook Twitter Linkedin

Falcao García. Foto: EFE/Rodrigo Jiménez

Al final, las negociaciones no avanzaron, según confirmaron las dos partes, las diferencias entre oferta y demanda eran demasiado altas, por lo que se diluyó la posibilidad de que jugara al menos un semestre con el equipo albiazul.

Falcao sobre su regreso a Colombia

El 'Tigre' de Santa Marta explicó por qué es difícil jugar para el club de sus amores hace algunos meses. Al ser consultado por el periodista Jaime Dinas sobre la posibilidad de retirarse en Colombia, el artillero del Rayo Vallecano confirmó a Telepacífico que su futuro está lejos de Bogotá y las opciones de jugar en Colombia son cada vez más escasas.



"Lo de Colombia, lo de Millonarios se habló en su momento, pero las condiciones no estaban dadas", empezó diciendo el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Falcao García. Foto: EFE

Además, reflexionó sobre la situación del país y explicó que el secuestro del papá de Luis Díaz lo hace alejarse del Fútbol Profesional Colombiano. "Hay que ver la situación del país cómo está en este momento, un poco complejo".



Y agregó: "Siempre viendo lo que le paso a Luis (Diaz) son cosas negativas que lo hacen meditar y quizás frenarse".



El 'Tigre' de la tricolor, además sostuvo que el secuestro y liberación de 'Mane' Díaz lo puso a reflexionar sobre la seguridad del país: "Esto (el secuestro) es una cosa que yo no había visto nunca. No solo porque sea futbolista, sino porque son cosas que no deben pasar. Se ha notado un poco la inseguridad en Colombia. Tener un compañero cercano y vivir esa situación es muy cruel".

Facebook Twitter Linkedin

Falcao García. Foto: EL TIEMPO

Con estas palabras, Radamel Falcao García deja por sentado que el sueño de jugar en Millonarios es casi imposible de realizar, ya que es una decisión que se debe tomar en familia y no ve las condiciones dadas para retornar.

La versión oficial

Sin embargo, la versión que ya circula en diferentes medios de comunicación e ilusiona a los aficionados no es real.



EL TIEMPO consultó a Gustavo Serpa, representante del máximo accionista del club embajador, quien fue tajante al negar que dicha versión surgida en España sea real. Serpa aAseguró que "son mentiras".





DEPORTES