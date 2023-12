Millonarios busca suplente de Montero: habría hecho oferta a experimentado arquero

Millonarios no pudo terminar el segundo semestre del año como esperaba, fue eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-II y perdió la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional, en Medellín.



Al equipo embajador le pasó factura el apretado calendario que tuvo durante todo el año, en el que disputó más de 60 partidos entre Liga, Copa y el repechaje de la Copa Libertadores.

Millonarios vs. Nacional Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Además, la corta plantilla y el cansancio en los jugadores truncó los planes del técnico Alberto Gamero que buscaba el bicampeonato de Copa y retener el título de Liga que conquistó a mitad de año.



Por esa razón, Millonarios está buscando refuerzos para completar la plantilla en el 2024, año en el que jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club está peinando el mercado para encontrar un arquero, dos laterales y un jugador de ataque.



En los últimos días, se ha especulado con la posible salida del lateral Elvis Perlaza y el arquero Juan Moreno, ambos están en vencimiento de contrato y sus renovaciones no están del todo seguras en el club.

Medellín vence 2-0 a Millonarios en juego válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la liga BetPlay del fútbol colombiano, hoy 30 de noviembre en el estadio de Itagui. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

De acuerdo con la información entregada por varios periodistas colombianos, el elegido para reemplazar a Juanito Moreno es el experimentado guardameta Diego Novoa, quien tuvo un largo paso por Bogotá defendiendo los colores de la Equidad Seguros.



El arquero es agente libre luego de finalizar su contrato con el América de Cali y a sus 34 años podría firmar por otro club grande del Fútbol Profesional Colombiano.



Según Guillermo Arango, Millonarios ya habría presentado una oferta formal a Diego Novoa, un contrato de un año para ser el suplente de Álvaro Montero en el arco.

Álvaro Montero Foto: Millonarios FC

