Las causas del bajón de Millonarios en la recta final de la Liga

Después de una muy buena campaña, en la que le peleó cabeza a cabeza el primer lugar de la reclasificación a Nacional y se mantuvo en la parte alta de la Liga, Millonarios entró en un bache del que le ha costado salir. Lleva tres derrotas consecutivas, algo que no le ocurría desde hace dos años, coincidencialmente, en las mismas jornadas que ahora, las 16, 17 y 18.

Ese equipo de 2019, que dirigía Jorge Luis Pinto, tuvo una cuarta derrota, en el clásico contra Santa Fe, y le costó la eliminación al grupo y la cabeza al entrenador.



Millonarios se alista para recibir a Alianza Petrolera

En reemplazo de Pinto llegó Alberto Gamero, quien ya tiene la clasificación asegurada. Pero el bajón preocupa, justo en la recta final de un torneo cuyo sistema suele premiar al que mejor remata y no al más regular. Este domingo buscará una victoria contra Alianza Petrolera, que le permita seguir en la pelea en la reclasificación (6:05 p. m., con señal de Win Sports +).



¿Por qué ese Millonarios que ganaba y gustaba se vino abajo en las últimas semanas? Gamero tiene su diagnóstico: “La confianza la tenemos, hemos perdido tres juegos. Hemos cometido errores de concentración, nos ha costado. No veo al equipo con el ánimo bajo; con intención de mejorar y superarse. Un equipo no puede estar con el ánimo bajo cuando se está clasificado, peleando un cupo a Libertadores. Ojalá contra Alianza retomemos el camino ganador”, explicó en rueda de prensa.



La caída en el rendimiento coincidió con algunos cambios en la nómina base. Es sabido que Millonarios no tiene una plantilla numerosa y que ha sostenido la campaña con un número reducido de jugadores. Gamero ha intentado dosificar la nómina y eso le ha costado.



Contra Envigado guardó casi todo su ataque: perdió 2-1. Contra La Equidad tuvo que apelar a una pareja de centrales improvisada, con Stiven Vega y Andrés Murillo, y al retrasar al primero, abrió un hueco: perdió 0-1. Y contra Tolima sintió las bajas de Andrés Román y Andrés Llinás y tuvo un primer tiempo de pesadilla, para luego recuperarse y pasar de un 3-0 a un 3-2.

Las bajas de Millonarios para enfrentar a Alianza

Gamero sigue con el rompecabezas para hoy: Vega y Fernando Uribe deberán pagar sanción por amarillas, Juan Pablo Vargas está con la selección de Costa Rica y Ómar Bertel y Yuber Quiñones están en duda por lesión.



A pesar de los inconvenientes de nómina, Gamero sabe que la presión existe, y más cuando, en condiciones similares, el equipo fue finalista en el primer semestre.



“El semestre pasado no entramos como favoritos, llegamos a la final. Ahora tenemos un favoritismo mayor, hay que asumir la responsabilidad. Tenemos con qué pelear el título, no evadimos la responsabilidad y el grupo lo sabe”, dijo Gamero. “No siempre cuando se pierde, todo es malo. Estamos convencidos de que tenemos equipo para pelear el título hasta el último minuto”.



La casi segura victoria de Nacional en la Copa Colombia le abre a Millonarios la puerta de un cupo a Libertadores por reclasificación, en la que le lleva ocho puntos de ventaja a su más inmediato seguidor, Junior de Barranquilla. Pero no puede ceder más puntos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc