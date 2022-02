El hecho de que Millonarios no haga goles ya se está volviendo costumbre. Pasaron 377 minutos para que los hinchas azules volvieran a celebrar un tanto, y además tuvo que llegar un rival, el zaguero del Unión Magdalena José Edilberto Gómez, para romper esa racha.



Pero para los delanteros azules, el problema no ha terminado: contando el amistoso que el equipo jugó el miércoles contra Emelec en Guayaquil, ya son 503 minutos sin que un delantero de Millonarios meta un gol. Esa sequía tratará de romperla contra otro club que en el remate de 2021 andaba bien y ahora está también en líos, el Deportivo Cali, actual campeón, pero también penúltimo de la Liga (6:10 p. m., con señal de Win Sports +).



Alberto Gamero sigue buscando alternativas

El técnico Alberto Gamero ha probado todas las opciones disponibles: Diego Herazo (396 minutos en cancha en la Liga), Édgar Guerra (151), Carlos Gómez (151), Yuber Quiñones (61), Jáder Valencia (48) y Ricardo Márquez (45).



Lo curioso es que se haya apagado la máquina de hacer goles en un equipo que, con el mismo técnico y con buena parte de la nómina actual, fue, y por mucho, el más goleador del segundo semestre del año pasado: 45 tantos, tres más que Atlético Nacional y cuatro por encima del Deportivo Cali, que se quedó con la estrella.



En ese semestre, en 26 partidos, Millos solamente se fue en blanco en cuatro ocasiones. Ya llegó a esa cifra en 2022, en solo seis juegos, cinco oficiales.

¿Qué cambió de esa máquina de anotar que era Millos el año pasado hasta hoy? El dato es aterrador: los azules son los de peor porcentaje de efectividad de toda la Liga, con apenas el 3,9 por ciento (véase gráfico). Muy poquito para un equipo que maneja tanto tiempo la pelota: es el que más pases ha hecho (2.547) y el que menos falla en ese sentido (84 por ciento de efectividad).

Gamero considera que el equipo lo ha hecho todo para meter los goles que tanta falta le están haciendo. “La preocupación es cuando no generemos. Nosotros llegamos. A veces la toma de decisiones de un jugador, cuando va a hacer el gol, es una decisión personal, con tranquilidad y posicionamiento. Este es un equipo ofensivo, en cinco partidos hemos tenido más de 60 llegadas, pero no las concretamos. Lo importante es que no pierdan la convicción y la fe de lo que hacen”, explicó tras el triunfo contra el Unión Magdalena.



Las bajas han afectado el rendimiento de Millonarios

Millonarios perdió 15 goles con respecto al 2021: los 12 de Fernando Uribe y 3 de Émerson Rodríguez. Herazo, si bien ha tratado de encajar en el esquema, no parece ser tan colectivo como Uribe. Y cuando no está, pues su ausencia se nota mucho más, porque Ricardo Márquez no solo está peleado con el gol, sino con el balón.



Pero además, otro jugador que era clave en la formación, Daniel Giraldo, no se reemplazó con un jugador de similares características: no solo quitaba la pelota, sino que sabía asociarse y, de hecho, aportó tres asistencias, solo superado por los tres volantes creativos que tenía Millos el semestre pasado, Mackalister Silva (7), Daniel Ruiz (6) y Harrison Mojica (4), otro que partió. Y otro jugador clave en el ataque, el lateral Andrés Felipe Román (hizo tres goles y dos asistencias en el 2021-II), apenas volvió el partido pasado.



A Millonarios le urge encontrar una solución para el problema de gol y todo parece indicar que deberá hacerlo con el plantel que quedó, porque no está planeado, inicialmente, que llegue nadie más. El libro de pases se cierra el 4 de marzo y el debut en la Libertadores apremia.



