Millonarios, a la espera: ¿qué pasa con la firma de su refuerzo Santiago Giordana?

Millonarios sigue armando el equipo con el que competirá en la temporada 2024, año en el que tiene los retos de la Liga y la Copa Libertadores.

Este viernes 5 de enero el club hizo oficial la contratación del jugador Danovis Banguero, quien ya se vistió de azul.



Sin embargo, la afición mantiene gran expectativa por el otro jugador que está pendiente de firmar su contrato, el atacante Santiago Giordana.



Santiago Giordana es un argentino de 28 años de edad, nacido en Córdoba, en mayo de 1995.



Su historial goleador lo ha tenido sobre todo en el exterior, pues en Ecuador anotó 19 goles en 52 partidos. En Perú hizo 22 tantos en 32 juegos, siendo su mejor momento y saliendo goleador del torneo peruano en el apertura, con 13 tantos.



Por esos goles es que Millonarios puso la mira en el argentino, ganándole el pulso a dos clubes ecuatorianos que han estado detrás del jugador, entre ellos Universidad Católica, según la prensa de esa país.

¿Qué pasa con Giordana?

Alberto Gamero Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Desde Millonarios hay total sigilo en torno a la firma del contrato y presentación del atacante, que sigue sin concretarse, y todo apunta a que este viernes el tema no se destraba. ¿Qué pasa?



Versiones extraoficiales apuntan a que Giordana no ha podido ser confirmado porque aún no se ha desligado del Real Garcilaso de Perú, su último club.



Al parecer el club peruano alega tener contrato vigente con Giordana hasta este año, por lo que se podría avecinar un problema legal para que pueda firmar con los embajadores.



El atacante llegó esta semana a Bogotá, pero las horas pasan y el jugador no es confirmado por el equipo.



Al interior de Millonarios informan este mismo viernes que persiste un problema de documentación que falta para poder hacer los trámites entre las respectivas federaciones y que el tema quede solucionado.



Sin embargo, la demora en dicho trámite, mientras crecen las especulaciones que lo vinculan aún al equipo peruano, tienen en alerta a la afición del cuadro capitalino frente a este refuerzo que no se ha podido confirmar.



PABLO ROMERO

DEPORTES

