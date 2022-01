La derrota contra Atlético Nacional sembró dudas sobre la actualidad y el futuro cercano de Millonarios, que ha perdido efectividad con respecto a un equipo que en el 2021 le sobraba gol. Ahora, en tres partidos jugados, solamente ha anotado uno, el que le marcó Diego Herazo al Deportivo Pasto en la primera fecha.

Más allá de la salida de jugadores importantes de la nómina como Fernando Uribe, Émerson Rodríguez y Daniel Giraldo, algo cambió en el juego de Millonarios. Tiene mucho tiempo la pelota (de hecho, en todos los partidos que ha jugado, la posesión de balón ha sido superior al 60 por ciento).



Pero eso no se traduce en goles y en muchos casos, tampoco en llegadas al arco, como el segundo tiempo en Pasto, el partido completo en Bucaramanga (con un solo remate a portería) y el primer tiempo contra Nacional.

La explicación de Alberto Gamero a la falta de gol

Alberto Gamero, el DT azul, intentó explicar en la rueda de prensa, tras la derrota contra Nacional, lo que está pasando.



“Ese es el fútbol que nosotros hacemos, también le pasó a Colombia. Contra un equipo que se defendió. Hoy (sábado) nos pasó eso, creamos, no fuimos claros y sometimos al rival en el partido. Hoy es tomar mejores decisiones, porque Mackalister (Silva) perdió frente al arco, a Herazo, a (Andrés) Llinás. Tuvimos las opciones, hay que meterlas. En dos contras nos marcaron. Sin pensar que para hacer un gol hay que desordenarse, lo hicimos por el deseo de empatarlo. Nos agarraron mal parados”, dijo el samario.



Gamero sintió el golpe de la derrota contra Nacional, que hoy deja a Millonarios por fuera de los ocho primeros de la Liga, cuando aún no se ha completado la tercera fecha.



“Es doloroso, porque me parece que entramos a la cancha con disposición, contra un gran equipo, demostramos que tenemos cosas buenas. El fútbol es de goles, los tuvimos y no concretamos. Queda esa amargura de perder un partido de estos, que se hace todo por ganar. Respetando lo que es Nacional, Millonarios hizo todo para empatar; por lo menos, no se pudo. Duele”, dijo.



“En esos juegos, si seguimos así, nos hacen otro. Hay que mejorar cosas y deja desazón, pero hay cosas buenas para los próximos partidos”, añadió el DT.



¿Llegará algún refuerzo más a Millonarios?

Los tres primeros partidos de Millos en 2022 dejan la sensación de que la nómina sigue siendo corta, pensando en lo que viene, que incluye el duelo contra Fluminense de Brasil en la segunda fase previa de la Copa Libertadores.



“Nacional vino con sus figuras y no fuimos inferiores. Hoy con el equipo que tenemos le demostramos que tenemos buen equipo. Fuimos allá y ganamos 1 a 3. No vamos a ser los peores. Estamos convencidos de lo que hacemos. Si aparece uno, lo podemos inscribir, lo traemos, así pasó con Giraldo”, concluyó.



