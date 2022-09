Cayó el invicto de Millonarios. Luego de 10 partidos sin perder, el equipo azul sufrió su primera derrota del campeonato, a manos del Once Caldas, que en su casa, y aprovechando que su rival se quedó con 10 hombres por expulsión del portero Álvaro Montero, se impuso 2-1 en la fecha 11.

La roja que cambió todo

El equipo azul tuvo novedades en su titular. No estuvieron ni Mackalister Silva ni Luis Carlos Ruiz en la convocatoria. En la banca arrancó Daniel Ruiz, y sin embargo, el equipo en cancha salió a jugar con su habitual juego, tan decidido que logró abrir el marcador tras un pase de Daniel Cataño para Diego Herazo, quien hizo presencia con una gran definición, para el 0-1 en 27 minutos.



Pero el partido dio un giro inesperado para Millonarios al minuto 38, cuando se fue Montero, por darle un golpe bajo con la rodilla al jugador Riquett: penalti.



Tuvo que irse sacrificado Yuber Quiñones e ingresó al arco el portero Juanito Moreno. Ayron del Valle, exjugador azul, ejecutó el penalti y puso el tanto del empate 1-1.

Para el segundo tiempo Millonarios intentó controlar el partido para no sufrir, para que el rival no se le viniera encima con su superioridad.



El cuadro blanco lo intentaba todo, por dentro, por fuera, en media distancia, y creó opciones con remates que conjuró Moreno, uno de ellos a Juan Rodríguez.



Ayron tuvo otra gran opción y falló. El equipo local estaba encima, y encontró su premio en los instantes finales.



El propio Del Valle hizo una gran asistencia dentro del área para que Alejandro García anotara al minuto 90 el gol de la victoria blanca. Así, Millonarios dejó su invicto en Manizales y tendrá que ajustar tuercas para no flaquear en lo que viene.





