Cayó Millonarios en Cúcuta: dura derrota 3-1

Se está volviendo costumbre en Millonarios que cuando tiene que mostrar la casta y aprovechar las oportunidades para demostrar por qué esta en la parte alta de la tabla, el equipo decepciona a sus hinchas.

Este miércoles volvió a suceder, en el estadio General Santander: el empate sin goles entre Alianza Petrolera y Nacional le daba la oportunidad de llegar al primer lugar de la Liga 2019-II. Y más allá de un par de errores arbitrales muy graves que lo perjudicaron, el equipo que dirige Jorge Luis Pinto no tuvo jerarquía: perdió 3-1 con el Cúcuta Deportivo.



Apenas al minuto 4, Millonarios abrió el marcador luego de una salida rápida de Juan David Pérez, quien envió un centro preciso para la anticipación perfecta del costarricense Ortiz, quien de puntazo cambió la dirección del balón y venció al golero Chaverra.



El equipo local reaccionó de inmediato y dos minutos más tarde empató por intermedio de Luis Miranda, quien capitalizó un contragolpe generado por Jonathan Agudelo.



El partido se tornó intenso por parte de los dos equipos que jugaron con vértigo haciendo constante la salida de sus laterales. Cúcuta tuvo en Carmelo Valencia su referente ofensivo, mientras que Millonarios apeló al orden que imprimió Jhon Duque desde la mitad del campo.



Al minuto 43, Cúcuta Deportivo se adelantó en el marcador tras un tiro de esquina cobrado por Jhon Hernández y un certero cabezazo de James Castro, que sin mucha potencia, envió el balón al fondo de la red ante una lenta reacción por parte del golero Fariñez.



En el periodo complementario el juego siguió abierto y con acciones de riesgo en las dos áreas. El balón transitó poco por la mitad de la cancha y la velocidad fue factor común en los ataques de los dos equipos.



Cúcuta capitalizó el manejo del balón y al minuto 42 encontró la recompensa nuevamente en una salida rápida. James Castro envió un centro que remató Andrés Sarmiento, generando rebote tras la atajada de Fariñez, situación que aprovechó apareciendo desde atrás el lateral Mauricio Duarte con un potente remate que puso cifras definitivas al marcador. Millonarios pudo reducir la diferencia en el tiempo de reposición pero en una misma jugada el balón se estrelló dos veces en el horizontal de la portería norte.



Alexánder Ospina, el más joven de los árbitros Fifa de Colombia, tuvo una noche terrible: no vio un penalti por un codazo a Payares y en el último minuto, un zaguero del local sacó una pelota con la mano. Pero Millonarios no perdió por eso. Perdió porque no supo sostener una ventaja, porque la defensa hizo agua como nunca (no había recibido tres goles este año en la Liga) y porque le volvió a faltar el carácter para afrontar los momentos claves del torneo.



Al final, el equipo de casa se quedó con el botín luego de una contundente reacción tras verse abajo en el marcador en los primeros minutos. Millonarios careció de ideas, no tuvo profundidad y en dio múltiples ventajas en defensa que no desaprovechó el Cúcuta.

Síntesis

Cúcuta Deportivo 3 – Millonarios 1



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra (6); James Castro (7), David Achucarro (6), Javier López (6), Mauricio Duarte (7), Harrinson Mancilla (8); Jhon Hernández (6), Ever Valencia (5), Luis Miranda (7), Jonathan Agudelo (5) y Carmelo Valencia (7).

DT: Guillermo Sanguinetti



Millonarios: Wuilker Fariñez (4); Felipe Román (5), Alex Rambal (4), Luis Payares (5), Felipe Banguero (4); David Silva (6), Felipe Jaramillo (5), Jhon Duque (6), Hansel Zapata (5); Juan David Pérez (5), José Ortiz (5). DT: Jorge Luís Pinto



Partido: Bueno

Cambios en Cúcuta Deportivo: Cristian Mina por Miranda (16 ST), Diego Chica por Agudelo (35 ST) y Andrés Sarmiento por Ever Valencia (32 ST)



Cambios en Millonarios: Fabián González (5) por Ortiz (3 ST), César Carrillo (4) por Jaramillo (13 ST) y Omar Bertel por Banguero (28 ST)



Goles Cúcuta Deportivo: Miranda (6 PT), Castro (43 PT) y Duarte (42 ST)

Goles Millonarios: Ortiz (4 PT)



Amonestados Cúcuta Deportivo: Hernández (26 PT), Agudelo (30PT), Achucarro (38 ST), Duarte (42 ST)



Amonestados Millonarios: Banguero (27 PT), Rambal (39 ST)



Expulsados Cúcuta Deportivo: No hubo.

Expulsados Millonarios: No hubo.



Detalle: Cúcuta llegó a 24 puntos y sigue tomando ventaja en el promedio

Figura: Harrinson Mancilla, volante de Cúcuta Deportivo (8)

Estadio: General Santander. Asistencia: 12.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Jhon Ospina (4).



DIEGO CLAVIJO RANGEL.

Para El Tiempo

Cúcuta

DEPORTES