Millonarios extrañó a sus mejores hombres. Sin ellos, sin los grandes, fue a Manizales a ver qué podían hacer los pequeños contra el Once Caldas en la fecha 6 de la Liga. La intención fue solo eso, una intención fallida. En la cancha, ese juvenil equipo de azul peleó, pero se resintió por las ausencias y se llevó una derrota 1-0.

Fue un Millonarios frágil. Sin armadura para el combate. Y eso que su rival no fue ninguna caballería. Fue menos de lo que se esperaba. Gamero apeló a su nutrida cantera para que asumiera este desafío, pero la inexperiencia, como quedó visto, pesa.



Arias, Asprilla, Torres, Arévalo, Guerra... esos fueron algunos de los jugadores de azul, los que pusieron el pecho y quienes en todo caso lucharon en ausencia de los grandes que piensan en el partido de vuelta de la Copa Libertadores contra la Católica de Ecuador. La cuota de experiencia, con Alba, Larry y Jáder, no marcó diferencia.



Así que Millonarios fue otro, no el que domina, no el que sale a ganar con ambición. No, este no podía arriesgar mucho, y sin embargo, el rival no ganó cómodo.

Dayro, el verdugo

El único gol del Once Caldas dejó el desnudo que este Millonarios era otro. El pase al fondo de Torrijano, la defensa mal parada, nada concentrada, la espalda de Asprilla, a la derecha, quedó rota; Marlon Piedrahita, viejo zorro, apareció por allí y tiró el centro clave. En el área estaba un depredador. Dayro Moreno olió sangre y fue por su presa, ni siquiera se puso a pensar, ni a mirar, sacó su remate de primera y a un ángulo, y por más que el portero Montero voló, no llegó. 1-0 cuando iban 11 minutos. Y eso fue todo.

Facebook Twitter Linkedin

Caldas vs. Millonarios. Foto: Dimayor

Ya la resistencia estaba destrozada. A Millonarios, con sus jóvenes fuerzas, le tocaba arriesgar, buscar alguna hazaña, que uno de sus jóvenes o uno de sus experimentados, resolviera lo que parecía muy enredado.

Al propio Dayro le anularon el segundo gol. Bien. Estaba adelantado, pero el Caldas, ese que quería sacar la cabeza del ahogo que traía, anunciaba. En igualdad de condiciones, es decir, con el verdadero Millonarios, quizá otra hubiera sido la historia, al menos el trámite.



Gamero intentó reajustar, pero al mirar a su banco se acordó que las figuras no estaban. Entonces mandó a la cancha a Brochero, a Paredes y a Kliver Moreno, a ver si lograba ocupar los extremos, a ver si alguien tenía la varita mágica. Y no.



El Caldas se hizo más dueño de la pelota. Su obligación era ganar en su casa contra un equipo reducido. Lo hacía. Pero la ventaja era muy poca, pues con Millonarios nunca se sabe, pensaría el DT encargado Elkin Soto.



Un tiro libre hizo vibrar el Palogrande. La pelota frenó en la barrera, un rebote inmejorable para Dannovis Quiñónez, y de no ser por la volada de Montero, ese hubiera sido el segundo gol.



Millonarios mejoró un poco. La necesidad del riesgo le dio alas. Arias voló con ellas y metió un cabezazo que Gamero debió gritar mentalmente como gol. Pero no.

El remate del partido recuperó un poquito de la emoción prometida. Millonarios reclamó una mano en el área que al árbitro no le pareció. Luego el Caldas se acercó con un remate fuerte y levemente desviado.



El marcador ya no se movió. El Once Caldas en crisis asoma la cabeza para respirar. Millonarios, con sus jóvenes, se fue con la cabeza en el piso.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@pabloRomeroET

Más noticias de deportes