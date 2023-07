A Millonarios le duro 4 minutos el partido en su visita a Alianza Petrolera. 4 minutos antes de que el partido se le viniera abajo, por sus errores y por la efectividad del rival, que se impuso 1-0 en la fecha 3 de la Liga.



Millonarios entró al partido dormido, o así lo jugó todo, de principio a fin, o quizá cansado. Alianza Petrolera lo sabía y salió con todo, decidido a ganar, a aprovechar el trajín de su rival, y en su primera incursión ofensiva le desnudó errores terribles.

Montero se equivocó

Fue una mala salida de Asprilla, el lateral izquierdo, que dejó la pelota cortica para Arias, que quedó desconcertado por ese pase a medias. Edwin Torres aprovechó, ganó en velocidad en un pase profundo y tiró un centro que parecía inofensivo y resultó letal: el portero Álvaro Montero salió y no salió, porque no intervino, tampoco los defensores Perlaza ni Moreno, y todos se quedaron mirando como Jesús Muñoz metió el cabezazo sin esfuerzo, sin siquiera tener que saltar, con el arco abandonado para el 1-0 en solo 5 minutos.



A Millonarios se le vino la noche encima y muy rápido y no alcanzó a mostrar reacción, porque a los 15 minutos perdió a Jader Valencia, que se fue expulsado por un golpe a un rival en una pelota dividida. El árbitro Edwin Trujillo le puso amarilla pero tras revisar el VAR se percató de que la acción era de expulsión, y sacó la roja.



No había paz en Millonarios. Tres minutos después de la expulsión Orozco metió un cabezazo y la pelota fue al travesaño cuando Montero ya estaba vencido. Y Alianza no frenó su ímpetu. Tuvo más acercamientos, primero un remate que atajó Montero, luego un cabezazo de Orozco en palomita, y de nuevo lo evitó Montero, que también frutrò el gol del propio Orozco en el rebote.



El partido era una pesadilla para el equipo de Alberto Gamero, que además del cansancio acumulado, por sus amistosos internacionales, no tenía a varios jugadores por lesión, empezando por su pareja de centrales Llinás y Vargas, que mucha falta hicieron.



Gamero buscó soluciones, o era que quería refrescar a un equipo aparantemente agotado, y por eso hizo tres cambios en el inicio del segundo tiempo: Vega, Bertel y Vásquez fueron a la cancha. El hombre de menos era un hueco difícil de llenar, sin embargo, Alianza perdió su agresividad, como si estuviera conforme con el 1-0, y al final pasó un susto con un remate de Paredes, pero solo fue eso, un susto.





