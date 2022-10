Millonarios vive una pesadilla de la que no logra despertar. Otra vez perdió, llegó a 7 partidos consecutivos sin ganar (contando el de la final de la Copa Colombia), y sigue aplazando su clasificación. Ahora cayó contra Deportes Tolima, 1-0 en Ibagué, en la penúltima fecha de la Liga.

Alberto Gamero ya no sabe qué hacer. Si en su partido anterior se quedó sin explicaciones por la derrota contra Pereira en Bogotá, ahora empieza a desesperar. Su equipo, el que hace poco iba sobrado en la Liga, no reacciona.



Esta vez ni siquiera fue un equipo superior. Sobre todo en un primer tiempo muy flojo para ambos. Lo mejor fue un disparo de Larry Vásquez, afuera, y un disparo de Cataño que evito el portero.



Para colmo, el equipo azul sufrió la lesión de uno de sus estandartes, el central Juan Pablo Vargas, con problemas de tobillo.

En el segundo tiempo, hubo alguna reacción, pero como anda con el arco cerrado , no logro definir y pagó caro.



Daniel Ruiz tuvo un espectacular tiro libre que fue al travesaño. Luego, Pereira tuvo una opción y una pierna salvadora evitó el gol.



AL minuto 72, se le vino la noche encima a Millonarios. Luego de un tiro de esquina, la pelota quedó viva en el área, Cataño fue a disputarla con Urueña, y perdió en el forcejeo hombro con hombro. El jugador del Tolima quedó con el camino despejado, pateó al arco y la pelota pegó en Vanegas, que le cambió la dirección, autogol y 1-0. Y Gamero no lo podía creer.



Millonarios no pudo llegar al empate. Un remate de cabeza de Larry fue un nuevo intento fallido, a las manos del portero.



El tiempo se agotó y el equipo azul acumuló una nueva derrota, un nuevo partido sin victoria.



DEPORTES

