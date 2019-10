La mala hora de Millos: nuevo y doloroso traspié en la Liga

Millonarios entró en mal momento. Este miércoles sufrió una dura derrota en su visita al Deportes Tolima, 2-0, en la fecha 16 de la Liga.



El equipo embajador tuvo un partido para olvidar. Con serios errores defensivos que lo llevaron a sufrir un nuevo traspié en el campeonato.

Con 27 puntos, el equipo se estancó y está cediendo terreno en la lucha por la clasificación. Ha hecho un punto de los últimos nueve y ya hay preocupación en las filas azules.



En un partido donde el rendimiento del Deportes Tolima fue superlativo y pudo superar en todos los aspectos, el conjunto Vinotinto y Oro derrotó con autoridad a Millonarios, con goles de Julián Quiñones y Sergio Mosquera, el Pijao llegó a 22 puntos y sigue en la lucha por la clasificación.



Millonarios llegó a Ibagué con una propuesta donde partía del orden y la reducción de espacios para el rival, buscando cerrar la salida por los extremos, el dueño de casa con la intención de romper ese bloque defensivo e imponer condiciones cuando llegaba necesitado de los tres puntos.



Alberto Gamero ordenó la rotación de los creativos Jaminton Campaz y Anderson Plata, buscando que salieran de la marca de los volantes de primera línea del conjunto azul. Los primeros 15 minutos fueron equilibrados en posesión, pero a partir de ese tiempo Tolima tomó el control del balón.



Poco a poco el Vinotinto y Oro fue acercando a la portería de Jefferson Martínez, como no se podía a través del toque progresivo, la pelota quieta era el medio para inquietar los predios del meta embajador.



Y precisamente por esa vía llegó el gol del cuadro Pijao, a los 31 minutos luego de un cobro de tiro de esquina cobrado desde el sector de oriental, Julián Quiñones se anticipa a su marcador y de remate de cabeza manda el balón al fondo para la alegría tolimense.

​

La reacción de Millonarios fue tibia, tomó un rato el balón pero no se acercaba a la portería de William Cuesta que era un espectador más, Tolima se iba al descanso con una victoria parcial que le pintaba cosas positivas para el segundo periodo.

Tolima fue superior y aseguró el triunfo.



Para iniciar el segundo tiempo los técnicos movieron sus nóminas, Jorge Luis Pinto sacó a Deivy Balanta y ordenó el ingreso de Juan David Pérez, lo que derivó con el cambio de figura táctica pasando de cinco a cuatro defensas, en Tolima salió por lesión Nilson Castrillón e ingresó Sergio Mosquera.



En el primer minuto de juego, Tolima tuvo dos oportunidades para aumentar el marcador a través del habilidoso Jaminton Campaz que exigió a Jefferson Martínez, la intención del local era definir y asegurar el triunfo.



Y en esa línea el Vinotinto y Oro tomó el control de las acciones de juego, impuso un ritmo rápido y hacia caer a los defensores de Millonarios la falta como recurso para frenar a los jugadores pijaos, al punto que sobre 11 minutos fue expulsado Alex Rambal.



A los 17 minutos nuevamente un cobro de pelota quieta originó la segunda anotación del Tolima, cobró desde occidental Jaminton Campaz y en el segundo palo apareció libre de marca Sergio Mosquera para definir sin mayor resistencia.



Millonarios no era claro y cuando intentaba acercarse a zona de peligro naufragaba en el buen trabajo defensivo del local, que aprovechaba que los azules se soltaban para jugar al espacio que otorgaba el equipo de Pinto.



La rotación de algunas fichas y sumando la ausencia de Wilker Fariñez y Guillermo Ortiz, mostraban un equipo Azul con poco peso en la zona media y el ataque, lo que facilitaba la labor de los pijaos que jugaban sin complicarse y pasaban por encima del rival.



El trámite de juego indicaba que estaba más cerca del tercero Tolima que Millonarios del descuento, el conjunto capitalino era parsimonioso y errático en la entrega, parecia que el pensamiento era que el cronómetro corriera y se acabara el partido.

Un triunfo que reconforta y deja en una buena posición al Deportes Tolima de cara al remate del torneo, ante un rival que evidenció bajo rendimiento individual y fallas en el colectivo.

Síntesis

Tolima 2 / Millonarios 0



Deportes Tolima: William Cuesta (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñónes (8), José Moya (7), Danovis Banguero (6); Larry Vásquez (6), Carlos Robles (6), Anderson Plata (7), Jaminton Campaz (7), Alex Castro (7), Jorge Ramos (6).

D.T.: Alberto Gamero



Millonarios: Jefferson Martínez (6); Felipe Román (6), Alex Rambal (5), Deivy Balanta (5), Luis Payares (5), Felipe Banguero (5); Felipe Jaramillo (6), César Carrillo (6), Juan Camilo Salazar (5); Eliser Quiñones (5), Fabián González (5).

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Partido: Bueno



Cambios en Tolima: Sergio Mosquera (6) por Nilson Castrillón (1 ST), Omar Albornoz por Jorge Ramos (32 ST), Diego Valdés por Anderson Plata (38 ST).



Cambios de Millonarios: Juan David Pérez (6) por Deivy Balanta (1 ST), Hansel Zapata (5) por Fabián González (11 ST), Óscar Barreto por Eliser Quiñones (21 ST).



Amonestados en Tolima: Jorge Ramos (25 PT), Carlos Robles (25 ST),

Amonestados en Millonarios: Alex Rambal (17 PT) y (11 ST), Eliser Quiñones (24 ST), Felipe Banguero (44 PT), Jefferson Martínez (15 ST),

Expulsados: Alex Rambal (11 ST).



Goles de Tolima: Julián Quiñones (31 PT), Sergio Mosquera (17 ST),

Figura: Julián Quiñones (8)

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 9.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Nicolás Gallo (5)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué