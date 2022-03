Millonarios frenó en su visita al Medellín. Perdió 1-0. Un gol de penalti muy temprano, anotado por Andrés Cadavid, fue suficiente. El equipo azul no encontró la fórmula del empate y eso que tuvo superioridad numérica buena parte del partido. En todo caso, sigue en la punta.

El partido recién empezaba y Millonarios cometió un error en salida. Fue Cuenú el que se dejó anticipar por Cambindo, que encaró al portero Moreno y fue derribado en el área. Primer reto para el árbitro Jhon Ospina y acertó. El encargado de patear fue un exMillonarios, Cadavid, que metió su cañonazo a un palo, Moreno alcanzó a amortiguar el remate, pero no pudo desviarlo. Adentro y 1-0. Iban apenas 4 minutos.

Reacción de Millos

Millonarios reaccionó de inmediato. Empezó a hacer lo que sabe, a ir al frente, y en una de esas hubo un pelotazo para Jader Valencia que picó al vacío, el portero Andrés Mosquera tuvo que salir apresuradamente y se lo llevó, falta fuera del área. El árbitro revisó el VAR y decidió que la falta era para roja. Lo echó. El partido ya fue otro partido, cuando iban 16 minutos. Entró el portero Luis Vásquez. Y de inmediato hubo un tiro libre de Perlaza y la pelota al palo.



Millonarios empezó a tejer el gol del empate. Tuvo una gran aproximación en una pared entre Celis y Sosa, y Celis remató y el portero Vásquez frenó el disparo, la pelota quedó viva, otro remate, tocó el palo, rebotó, nadie despejaba, otro remate, de Larry Vásquez, y se estrelló en la defensa.



Alberto Gamero mandó a la cancha a Mackalister Silva, se fue Cuenú. Tocaba arriesgar y arriesgó. Hubo una opción más antes de terminar el primer tiempo, pero el remate de Ruiz lo frenó el portero Vásquez.

No llegó la fórmula azul

En el segundo tiempo Medellín adelantó líneas para no sentirse acorralado. Cadavid se tuvo un cabezazo que pasó muy cerca del arco. Y hubo más, Llinás casi le anota gol a su propio arquero, en una garrafal falla de comunicación.



Gamero movió el equipo, sacó a Sosa y a Celis. Luego entraron Pereira y Márquez. Los últimos 20 minutos fueron de mucha intensidad, con Millonarios tocando y tocando, de vez en cuando acelerando, y Medellín aguantando y aguantando.



A los 74 minutos Ruiz creó un espacio, gran pase para Márquez que sacó un derechazo y el portero, que ya era figura, voló y evitó otra vez el gol. Y no hubo más, Millos no pudo empatar y el DIM se quedó con tres puntos vitales.





DEPORTES

