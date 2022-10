La horrible noche no ha pasado para Millonarios. Por el contrario, se prolonga, y ya no se puede creer. Alberto Gamero no se explica por qué ya no se gana. La afición no entiende. Millonarios cojea para clasificar, como si quisiera que lo que antes parecía un trámite, ahora quisiera hacerlo muy difícil. Este miércoles, en su casa, en El Campín, volvió a perder, esta vez fue 1-2 contra el Medellín que logró su clasificación.

Qué puede decir ahora Gamero. Su discurso hasta ahora ha sido que su equipo lo hace todo bien menos ganar. Pues anoche quedó confirmado que no es suficiente, que esto funciona es con victorias. El equipo azul salió a jugar con la urgente necesidad de triunfo, no solo por los puntos, sino porque necesitaba sacudirse, volver a creer, levantarse del suelo después de una serie de tropiezos. Y no se levantó. Y no se sabe si se va a poder levantar. Le queda una oportunidad para clasificar, el domingo de visita contra Alianza Petrolera. El todo o nada.

Medellín golpeó duro

Medellín aprovechó la angustia de su rival, porque salió a atacarlo, le creó algunas aproximaciones, Diber Cambindo, que fue el verdugo, empezó a tantear el terreno, a medir sus espacios. Tuvo un remate al que le faltó potencia, y lo desvió el portero Montero. Pero solo fue un aviso.



En el siguiente ataque el Poderoso fue más Poderoso que nunca. A Cambindo le cayó la pelota de rebote, iban 41 minutos. Llnás fue el encargado de cerrarle el paso, de salvar a su equipo, pero Cambindo metió un baile, una danza, par de gambetas y Llinás terminó en el piso, destrozada su cintura, humillado su orgullo de defensa, intentando un bloqueo de desesperado. Su verdugo tuvo todo el tiempo para buscar el ángulo y lanzar su remate letal, 0-1.

Un silencio hostil recorrió las tribunas de norte a sur. Otra vez las maldiciones, el malestar, la duda sin respuesta entre los hinchas, ¿qué le pasa a Millonarios? En la segunda parte el equipo azul salió decidido a voltear la historia y a encontrar los goles. Medellin se defendió con furia, consciente de que esos tres puntos valían oro.



Y en medio de ese panorama sombrío y angustiante, sin fórmulas para llegar al gol, apareció Bertel como probable salvador: el lateral lanzado al ataque tiró un centro defectuoso, extraño, y sin embargo de esa jugada improbable llegó el gol anhelado, la pelota iba a buscar alguna cabeza pero decidió irse hacia la red, 1-1 en 76 minutos.



(Le puede interesar: tabla de posiciones de la Liga)



Fue un huracán de aire para Millonarios. La afición recuperó la fuerza. Gamero recuperó la confianza. Los jugadores recuperaron el deseo, pero la reacción no fue suficiente.



Lo dicho, la horrible noche no había pasado. Millonarios parpadeó y el Medellín ajustó cuentas. Pineda clavó el 1-2, el de la victoria poderosa, el de la debacle azul. Ese gol fue una daga al corazón de un equipo que se derrumba y no encuentra solución.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@pabloRomeroET

Más noticias de deportes