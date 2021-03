Millonarios sufre dura derrota en Bogotá, contra Jaguares

Millonarios sufrió una dolorosa derrota en El Campín, al perder contra Jaguares, 0-2, en un partido para el olvido en el equipo embajador, que pagó caras sus fallas defensivas y su falta de definición. El equipo sigue fuera de los ocho, en la décima jornada de la Liga, y lleva tres derrotas en los últimos cuatro partidos.

(Le puede interesar: Millonarios se refuerza y confirma su nuevo defensor)



Los errores defensivos siempre se pagan caro. A Millonarios no le bastó con tener la pelota, porque Jaguares lo agredió cada que lo atacó. En su primera oportunidad le anotó.



La jugada nació en un saque del portero, la defensa no pudo ganar el balón aéreo, Banguero ni controló ni rechazó, Sosa tuvo libertad para tirar el centro al área, donde Pablo Rojas le ganó a la zaga y fusiló al portero Vargas. Iban 38 minutos y ese gol era una daga para el equipo de Alberto Gamero.



Hasta ahí, Millos dominaba pero no agredía. Uribe tuvo un remate y el portero le contuvo su disparo. De resto, no tuvo como quitarse de encima la marca de Jaguares, que con sus líneas bien ordenadas y agresivas, lo anuló.



Millos esperaba el descanso para regresar con otras fórmulas, pero en la segunda parte se vio sorprendido otra vez, en 12 minutos, cuando Jaguares le hizo el segundo. Otra vez falló la defensa, mal los laterales, más los centrales, centro de costado de Mauricio castaño y José Barragán anotó en el área chica, para el 0-2.



Desde ese momento, el equipo buscó el descuento, creo, llegó, tiró centros, Gamero movió sus fichas, pero no llegó el gol, incluso hubo un remate de Llinas en el travesaño y a Silva le sacaron un balón casi en la línea.



Así se agotó el tiempo y Millos se resignó. Es la primera vez en la historia que Jaguares le gana en Bogotá.



El equipo azul entra en un momento crítico y necesita urgente reacción, pues aunque falta camino en la Liga, estas caídas consecutivas ya empiezan a preocupar.



(Lea además: Jorge Luis Pinto lanzó venenoso dardo al cuerpo médico de Millonarios)





Repase aquí el minuto a minuto:

Comentarios del partido

Formaciones

¡Vamos todos unidos! Ⓜ️🔥⚽️🏟 @ClubBODYTECH presenta nuestra nómina para enfrentar a Jaguares en El Campín. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/aZOP7aWBPi — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 2, 2021

DEPORTES