Millonarios perderá a sus dos estrellas extranjeras 

Millonarios recibirá este sábado a Deportivo Cali en duelo crucial por el liderato del campeonato. En la rueda de prensa previa a este juego, el técnico Jorge Luis Pinto habló de los jugadores lesionados y de las próximas ausencias que tendrá.

"No vamos a ocultar cosas, Rambal no va a jugar, y va a jugar José Luis Moreno, así como lo oyen”, contó el entrenador, como primera noticia, tras ser cuestionado por la situación del central que venía siendo titular.

“La base del equipo va a estar, el único cambio hasta hoy, es que no va Rambal sino que va José Luis Moreno”, dijo el entrenador, confirmando que la pareja de centrales serán José Luis Moreno y Deivy Balanta.



El DT se refirió a los problemas en defensa que ha tenido el equipo en la temporada, su principal dolor de cabeza.



"Hemos tenido múltiples cambios con la salida de Matías, la llegada de Balanta y de Moreno. Rambal llegó como un jugador en formación, y felizmente respondió. Los laterales también han rotado. Todo ha costado, pero en Millonarios hay que competir”, contó.



“Quiero decirles a los medios que la defensa de un equipo no va solo en los defensas. Igual que en el ataque no es solo ‘Maca’, Pérez y Ortiz. Sino me toca decirle a Banguero que no ponga el pase gol. La defensa empieza con el arquero y termina con el delantero, al igual que el ataque”, dijo el timonel del cuadro capitalino.



Pinto se refirió a la situación de los jugadores que fueron convocados por sus selecciones. El portero Faríñez fue convocado por la selección de Venezuela y el atacante José Ortiz se unirá a Costa Rica, tras la fecha del fin de semana.



"Fariñez tendrá que irse después del domingo, y quiero contarles que Ortiz también fue convocado a la selección de Costa Rica nuevamente”.



Finalmente, comentó: “Me da tranquilidad y alegría que regresen jugadores. Lasso nos tenía muy preocupados, y Payares también, una lesión rarísima, pero ya está con nosotros, haciendo una pretemporada mañana y tarde con el profesor (Gilberto Arenas), no sé si esté con Nacional, miraremos” contó el timonel azul sobre la evolución de los lesionados.



