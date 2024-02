Millonarios, en alerta máxima: otra derrota, ahora contra Once Caldas

Millonarios entró en alerta roja. Se le olvidó ganar. Se le refundieron los triunfos. No hace goles. No reacciona. No es Millonarios. Entró en un peligroso bache y le cuesta salir y tomar aire. Ahora perdió en El Campín, en su fortín, contra el Once Caldas, 0-2, en la novena fecha de la Liga.

El verdugo fue el que más se esperaba que fuera el verdugo. Fue Dayro Moreno, el goleador que persigue ser el máximo anotador del fútbol colombiano y que hizo fiesta en Bogotá. Y Millonarios lo sabía, que no lo podía descuidar, pero el goleador fue certero: una asistencia espectacular y un gol de penalti. Con eso, cumplió su tarea y dejó amagados a los hinchas azules.



Millonarios salió a jugar con la firme decisión de sacudirse, de volver a la senda del triunfo, a su pasado reciente, a la gloria, a defender su casa con honores. "Somos Millonarios", era su grito de batalla con el pitazo inicial. Pero sus buenas intenciones se quedaron en eso. No pasaron a la realidad. El equipo, una vez más, se vio sin claridad, sin definición. Con el arco de enfrente cerrado con candados y gruesas cadenas.

Imágenes del juego entre Millonarios y Once Caldas por la liga Bet Play en el estadio Nemesio Camacho El Campin, hoy 27 de febrero del 2024.

Once Caldas hizo un partido inteligente. Con ataques veloces, con pases largos y con buena definición, liquidó a su rival.



Dayro inició la fiesta blanca. Millonarios atacaba con su toque toque sin eficacia. Perdió la pelota, le cayó a Dayro que con un panorama excepcional, se quito un marcador de encima y lanzó un pase largo, al vacío, de lujo, de tres dedos, para su compañero Vladimir Arce, que encaró al portero Novoa y para no decepcionar a Dayro y no dañar la genialidad, anotó de gran manera el 1-0, en 20 minutos de juego.

Imágenes del juego entre Millonarios y Once Caldas por la liga Bet Play en el estadio Nemesio Camacho El Campin, hoy 27 de febrero del 2024.

Millonarios quedó frío, paralizado, incrédulo. Gamero, a un costado, no lo podía creer. Cómo le hacían ese gol. Sin embargo, el equipo fue por el empate, lo buscó, lo intentó, Giordana estuvo cerca con un cabezazo, Alfonzo lo intentó con dos buenos misiles que no encontraron el objetivo. A Millonarios se le fue el primer tiempo con la pelota en los pies, sin definición.



En la segunda parte la dinámica fue la misma, el equipo azul con el control, el blanco, en espera. Tramando algo más. Leo Castro tuvo dos oportunidades de anotar, no lo entró, no le entra, ni a él ni a ninguno. La mala racha es general en el equipo. La entrada de Daniel Cataño le dio luces, pero el gol del empate no llegaba.



Y en esas estaba el equipo, desesperando, con angustia en el banco técnico y malestar en las tribunas, cuando Once Caldas volvió a golpear. Alfonzo derribó ingenuamente a Araujo en el área: penalti. Dayro agarró la pelota, como el goelador que es, el goleador que no falla, y remató con frialdad para poner el 0-2 definitivo y de paso quedar más cerca del récord histórico de goles en Colombia: 223 goles, a uno de Sergio Galván. El blanco celebra; Millos, en alerta máxima.





