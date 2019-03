Un desconocido Millonarios cayó 1-0 contra Pasto

Millonarios frenó. Venía con una racha de 7 partidos sin perder en la Liga, desde la fecha 2, cuando lo venció Once Caldas. Y tras dos empates, contra Cali y Nacional, este sábado sufrió su segunda derrota del campeonato, contra el Deportivo Pasto, que lo superó 1-0 en Ipiales.

En el primer tiempo, el Deportivo Pasto salió con la intención de abrir el marcador lo antes posible y atropelló en su juego a Millonarios, que poco a poco entendió el juego y logró frenar al rival a base de faltas, para bajar el ritmo.



A los 9 minutos Juan Sebastián Villota cobró un tiro libre que por poco vence a Ramiro Sánchez, quien minutos antes recibió un fuerte balonazo que obligó al cuerpo médico de Millonarios a atenderlo en la cancha.



Se reanudó el juego y Pasto atacó sin miedo para sorprender a Jorge Luis Pinto que desde la raya daba instrucciones, para tratar de salir del encierro; a los 19 minutos Daniel Giraldo y a los 21 Andrey Estupiñan exigieron a Ramiro Sánchez, quien se vio obligado a esforzarse para no ver caer su pórtico.

A los 30 minutos cuando Pasto atacaba con contundencia, Ramiro Sánchez salió a despejar el balón y golpeó a su compañero Jair Palacios obligando por segunda vez al cuerpo médico a atender a los jugadores en la cancha.



A los 38 minutos se salvó otra vez Millonarios, cuando Ederson Moreno disparó y el tiro pegó en el vertical derecho, cuando Ramiro Sánchez ya estaba vencido.



En el segundo tiempo, los dos equipos salieron temerosos, bajaron el ritmo de juego, con precauciones para evitar sorpresas y el técnico embajador Jorge Luis Pinto dispuso una formación de un 4-4-2, mientras que Alexis García un 4-3-3, donde el medio campo de la cancha se mostró bien poblado.



Cuando el partido había bajado de emociones, a los 33 minutos, se generó un tiro de esquina el cual es cobrado por Juan Sebastián Villota, quien envió al centro para que Andrey Estupiñán logre batir a Ramiro Sánchez, tras mal rechazo de Ovelar.



Luego del gol, Pasto se dedicó a administrar el juego, a retener el balón generando el desespero en los embajadores, quienes, en la parte final del cotejo, se dedicaron a presionar con juego fuerte.



Millos viene de tres juegos sin ganar y ahora enfrentará el clásico contra Santa Fe, el próximo jueves.

Síntesis

Deportivo Pasto 1 / Millonarios 0

Deportivo Pasto: Neto Volpi (6); Fabián Viáfara (6), Gerson Perea (5), José Ortiz (6) y Mairon Quiñonez (6); Ederson Moreno (6), Camilo Ayala (6), Daniel Giraldo (6), Sebastián Villota (6), Jown Cardona (7), y Andrey Estupiñán (7). DT: Alexis García



Millonarios: Ramiro Sánchez (7); Jair Palacios (6), Alex Rambal (5) Luis Payares (6) Felipe Banguero (6) Santiago Montoya (5), Jhon Duque (6), Felipe Jaramillo (5), David Silva (5) Roberto Ovelar (5), y Eliser Quiñonez (5). DT: Jorge Luis Pinto



Partido: bueno



Cambios en Deportivo Pasto: Adrián Estacio por Jown Cardona (27 ST), Anier Figueroa por Juan Sebastián Villota (38 ST), Kevin Rendón por Daniel Giraldo (49 ST).



Cambios en Los Millonarios: Cristian Marrugo (5) por Santiago Montoya (1 ST), Juan David Pérez (6) por Eliser Quiñonez (11 ST), César Carrillo por John Duque (28 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Andrey Estupiñan (7)

Goles Los Millonarios: no tuvo

Amonestados: Gerson Perea, Mairon Quiñonez, del Deportivo Pasto; Alex Rambal, Felipe Jaramillo, Luis Payares de Los Millonarios

Expulsados: no hubo.

Detalle: entre los aficionados se pudo constatar que las barras estuvieron divididas 50-50 y entreverados en las tribunas, sin registrar problema alguno. Se llenó el estadio municipal de Ipiales

Figura: Andrey Estupiñán

Estadio: Municipal de Ipiales. Asistencia: 6.500 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Carlos Andres Betancur (6)



RAMIRO ROSEO

Para EL TIEMPO

Pasto