Millonarios hizo casi todo para ganar, pero cayó contra Once Caldas

Millonarios hizo todo para ganarle en Manizales al Once Caldas, para lograr su segunda victoria en línea en la era Jorge Luis Pinto, pero se encontró con un arquero local que salió figura y lo evitó. Y en una de las pocas jugadas de ataque que tuvo el equipo blanco, llegó el 1-0 que dejó a Millos con las manos vacías en el Palogrande.

Los primeros minutos del compromiso se caracterizaron por algunas desatenciones defensivas, las cuales permitieron la primera aproximación del capitalino en un tiro de esquina que desvió el arquero Gerardo Amílcar Ortiz.



Luego de la llegada visitante, el local quiso hacerse al dominio de la pelota, pero no era clara su idea, incluso, Juan Pérez por poco abre el marcador a favor de ‘Millos’, cuando de media distancia exigió a Ortiz, tras un error del lateral Edwin Velasco, que le regaló la esférica al delantero.



Los descuidos del local eran evidentes, contexto que los volvió a exponer a un zapatazo, en esta ocasión Santiago Montoya obligó a Amílcar a exigirse una vez más, y el paraguayo empezaba a ponerse el traje de súper héroe.

Los caldenses, sin clarificar su propuesta se acercaron al pórtico de Wuilker Faríñez, quien no pasó por mayores afugias, gracias al apoyo de sus compañeros.



Los ‘azules’ buscaban abrir el marcador, así fue como Oscar Barreto quiso emular a sus compañeros con un potente remate de media distancia, aunque se le fue desviado; sin duda alguna, los bogotanos imponían las condiciones, tanto así qué Pérez volvió a quemarle los guantes al nacido en Encarnación.



El cafetero trataba de tejer desde el fondo, sin embargo, no daba con la estrategia para vulnerar a su rival, evidencia de la falta de orden que si exponía el orientado por Jorge Luis Pinto.



En el arranque de la etapa complementaria no hubo sustituciones, sin embargo, si se presentó un cambio de actitud del ‘blanco’, circunstancia que le permitió inquietar ‘ballet azul’, que no brillaba con la misma intensidad de la primera mitad.



La advertencia del ‘blanco’ hizo que el ‘embajadores’ trataran de hilar una nueva ofensiva, la que concretó Fabián González que perdió el duelo con Gerardo, que en un mano a mano le quitó el balón al atacante, movida que le dio el rotulo de figura al arquero.



Parecía que se iba a registrar un empate, pero Marcelino Carreazo le dio la primera victoria al Once Caldas, con un cabezazo que anidó en la cabaña de Faríñez, después de la displicencia de Andrés Felipe Román, que no saltó adecuadamente en dirección del balón y se dejó ganar el brinco del colombo-venezolano.

Síntesis

Once Caldas 1 – 0 Millonarios



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz (8); David Gómez (7), Diego Peralta (7), Andrés Felipe Correa (6) y Edwin Velasco (5); Mauricio Restrepo (5), Juan Pablo Nieto (6) y Juan David Rodríguez (6); Javier Reina (5), Jean Carlos Blanco (5) y Darío Rodríguez (5). D.T.: Hubert Bodhert.



Millonarios: Wuilker Faríñez (5); Andrés Felipe Román (4), Matías de los Santos (6), Luis Payares (6), Felipe Banguero (6); Jhon Duque (6) y Felipe Jaramillo (6); Juan David Pérez (6), Santiago Montoya (6) y Oscar Barreto (6); Fabián González (5). D.T.: Jorge Luis Pinto.



Partido: aceptable.



Cambios en Once Caldas: Kevin Londoño (6) por Jean Carlos Blanco (18 ST), Marcelino Carreazo (SC) por Javier Reina (26 ST) y Juan José Salcedo (SC) por Darío Rodríguez (29 ST).



Cambios en Millonarios: David Silva (5) por Oscar Barreto (9 ST), Eliser Quiñones (5) por Santiago Montoya (18 ST) y Juan Guillermo Domínguez (SC) por Jhon Duque (36 ST).



Gol de Once Caldas: Marcelino Carreazo (33 ST).



Goles de Millonarios: no hubo.



Amonestados Once Caldas: Darío Rodríguez (38 PT) y Diego Peralta.



Amonestados Millonarios: Luis Payares (9 ST), Andrés Felipe Román (13 ST) y Juan Guillermo Domínguez (40 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Gerardo Amílcar Ortiz (8).

Estadio: Palogrande.

Asistencia: 10.800 espectadores.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Edwin Trujillo (8).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA