El campeón Millonarios se encuentra en periodo corto de descanso antes de retomar trabajos para la Liga II, en la que tendrá algunas novedades en cuanto a su nómina, como la muy segura partida del extremo Óscar Cortés, que finalmente se irá a Francia.

'Lo esperamos'

Cortés, jugador de Selección Colombia Sub-20, ya está tramitando sus documentos para viajar a unirse al Lens, aunque desde Millonarios intentan que se quede seis meses más.



“Todos expresaron un fuerte deseo de unirse al proyecto. Óscar debería llegar en los próximos días, en julio. Viene de una temporada bastante larga con Millonarios. Lo esencial es el valor del jugador. La calidad del jugador es auténtica”, confirmó el director deportivo del Lens, Grégory Thil.

Óscar Cortés, en acción contra América Mineiro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Así que Cortés se presentará a ver qué decisión toma el Lens, si se incorpora de inmediato o no.



Mientras tanto, todo indica que el lateral Israel Alba se irá al Deportivo Pasto. Este lunes, en la capital nariñense, aseguran que el ex Once Caldas, Patriotas, Jaguares y La Equidad, quien conquistó dos títulos con Millonarios (Copa 2022 y Liga 2023-I), será nuevo jugador del Deportivo Pasto.



Además, el club azul intenta retener al central costarricense Juan Pablo Vargas, quien es uno de los más apetecidos en el mercado de la plantilla. Según la prensa costarricense, Vargas tiene varias opciones. Se habla de propuestas en Europa, clubes mexicanos, argentinos y brasileños. Incluso desde Arabia.



Por lo pronto, el equipo no buscaría refuerzos, ya que goza de su nutrida cantera para solventar las salidas que se confirmen.



