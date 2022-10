Millonarios pasó de ser un equipo sobrado en la Liga, a padecer angustia, porque de un momento a otro los resultados, que antes eran positivos, empezaron a fallar. Hoy el equipo, el que parecía iba a clasificar con mucha antelación a los cuadrangulares, se está enredando, aunque aún tiene todo a favor para meterse.

Las cuentas

Ya son seis partidos consecutivos los que lleva Millonarios sin victoria. Cinco de Liga, América, La Equidad, Santa Fe, Patriotas y Pereira, y uno de la Copa Colombia, el partido de ida final contra Junior. Además, al equipo se le olvidó ganar en Bogotá, su fortaleza ahora es una adversidad.



En todo caso, Millonarios se mantiene segundo, con 29 puntos. Era tal el ahorro que tenía, que este bache no le ha amenazado su clasificación. Está, teóricamente, a tres puntos. y le quedan tres partidos.



Es cierto que la tabla está muy apretado, que el noveno que es Santa Fe tiene hoy ​28 puntos, es decir, uno menos que los azules, lo cual no deja de ser una amenaza real, pues los dos siguientes, América y Bucaramanga, pelean con 27: el equipo azul se podría quedar afuera, pero su calendario, y los 3 partidos que le quedan, le dan un respiro.

Millonarios vs. Pereira. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Los siguientes rivales de Millonarios serán Tolima, este sábado, de local; y luego Alianza Petrolera, de visitante, en la fecha 20. Pero además, tiene pendiente un partido contra Medellín, aplazado.

Así que de nueve puntos, necesita ganar al menos tres para asegurarse de una vez por todas en los cuadrangulares. Su probabilidad es muy alta, pero el problema es que el equipo entró en una racha negativa justo en la recta final del campeonato, lo que despierta preocupación en los aficionados.



El técnico Alberto Gamero indica que no está preocupado, que mantiene la motivación, y que su tarea ahora será mantener el ánimo del equipo arriba. Garantiza que no se va a caer, que la clasificación no se va a perder.



Sin embargo, llama la atención que al equipo se le refundió el gol. De esos seis partidos de mala racha, hizo 4 tantos, recibió 8.



MIllonarios, seguramente, va a clasificar, pero su gran tarea será levantar en la siguiente fase, donde ya será al todo o nada, y donde deberá superar el bache si quiere alimentar la ilusión de pelear otra final.

Tabla de posiciones de la Liga tras los aplazados del miércoles. pic.twitter.com/MIOCk1qx60 — Orlando Ascencio (@josasc) October 20, 2022



