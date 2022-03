Millonarios nunca baja los brazos, nunca deja de intentarlo, este miércoles esperó hasta el minuto 92, y solo entonces logró desequilibrar el marcador a través del venezolano Richard Celis, en un difícil partido contra Junior, en la fecha 13 de la Liga, para ganar 1-0 y recuperar el liderato.

Fue un primer tiempo flojo. Millonarios quiso hacer valer su localía, su juego habitual, ese de tener la posesión, ese de elaborar con paciencia, ese de tocar y tocar y buscar la sorpresa, la estocada, pero en esos primeros 45 minutos no tuvo efectividad, ni profundidad. Erró mucho.



Se acercó tímidamente. Su mejor oportunidad fue un cobro de tiro de esquina en corto, un centro hacia el arco de Elvis Perlaza, Mackalister Silva abrió las piernas para hacer una pantalla y sorprender al portero Sebastián Viera, pero apareció oportuno Fuentes para evitar el peligro.

Junior no se encerró. Aguantó la arremetida inicial de los embajadores y luego se sintió más cómodo en la cancha del estadio El Campín. Empezó a salir y encontró espacios para atacar. De hecho, en esa primera parte tuvo un par de buenos acercamientos, en velocidad.



Primero fue Albornoz el que sacó un remate abajo, que controló bien el portero Álvaro Montero, quién regresó a la titularidad tras su regreso de la Selección Colombia. Luego, Fuentes tuvo libertad sobre la derecha y tiró un gran centro, en el área la defensa de Millonarios se hizo agua, nadie controló a Arias, que en completa soledad y de frente al arco cabeceó para afuera, desperdiciando una gran opción de abrir el marcador.

Millonarios, al ataque

Para el segundo tiempo, cuando ya había dejado de llover, Junior metió a su goleador Miguel Borja, por Carmelo Valencia. Borja estaba recién llegado de la Selección. Pero Millonarios fue el que avisó primero. Sosa encontró libertad y sacó un remate violento, con efecto, y Viera voló y tuvo la gran atajada del partido, evitando la caída de su arco e impidiendo el grito de gol en las tribunas. Iba a ser un golazo.

El equipo azul no soltó el acelerador. Se acopló mejor en la cancha. Creó otra gran opción, cuando Daniel Ruiz tiró un pase filtrado, genial, y Larry Vásquez apreció en zona de gol, remató de frente al portero Viera, mano a mano, y el duelo lo ganó el portero. Se acercaba el equipo azul, Ruiz creció en su juego, metió otro gran pase y Jader Valencia intentó una fallida media volea.



También pasó sustos, porque no fue su mejor partido en materia defensiva. Tanto así que en una jugada rápida de Junior, el equipo azul quedó mal parado y Fabián Ángel encontró ángulo de remate, aunque no pudo superar a Montero.



Lo sorprendente es que el equipo barranquillero, promediando los 65 minutos de juego, seguía corriendo. Y aguantó los 90. Casi pierde, porque Millos falló otra muy clara, fue Diego Herazo el que recibió un centro de Román y solo, frente al arco, la tiró a las nubes... Pero Junior también casi gana, porque a cinco del final Borja estrelló un remate en el vertical.

Aún quedaba más, en este trepidante partido, Millos no falló. Al minuto 92 al fin festejó. Lo hizo en pelota quieta, tiro de esquina de Ruiz, nadie rechazó, le quedó la pelota a Celis que la empujó para el 1-0. Ganó Millonarios y de nuevo es líder.





