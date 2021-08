Millonarios, en desacuerdo con prohibición de ingreso de hinchas

Millonarios se pronunció este miércoles luego de conocer las medidas adoptadas por el distrito, de prohibir nuevamente el ingreso de hinchas a los estadios de Bogotá, tras los desmanes del martes entre algunos fanáticos de Santa Fe y Nacional.

Millonarios se queja porque ya tenía armado su plan para contar con el ingreso de sus aficionados en el partido contra Santa Fe de este sábado, en la fecha 4 de la Liga.



"Millonarios manifiesta que no está de acuerdo con esta medida ya que afecta directamente a la institución, a nuestros abonados y seguidores", dice su boletín.



"Reiteramos que a pesar de no estar de acuerdo con la medida tomada, esta será acatada y respetada", agrega.



