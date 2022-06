El mal comportamiento de los hinchas que estaban en la tribuna occidental del estadio El Campín el miércoles, al final del partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, generó un castigo de parte de la Comisión Disciplinaria del campeonato.



(No deje de leer: Óscar Cortés y Millonarios, castigados por Dimayor: las sanciones)

(Lea además: Tribuna occidental baja, cerrada para los 2 próximos juegos de Millonarios)



Tras analizar el informe del comisario de campo, la Comisión castigó a Millonarios con "dos (2) fechas de suspensión parcial de la plaza, tribunas occidental baja norte, occidental baja sur y occidental baja central".



(Lea también: Piqué y Shakira: nuevos detalles de su crisis y 'lo único que comparten')



La sanción dejó desconcertados a los directivos de Millonarios, pues la aplicación del castigo es inmediata y justo este sábado, los azules se juegan contra Atlético Nacional buena parte de sus opciones de clasificar a la final.



Además, en caso de pasar a la última instancia del campeonato, Millonarios tampoco contaría con seguidores en ese sector del estadio, a menos que, como resultado de los recursos de reposición y apelación, el castigo sea reducido.



“Millonarios no ha sido notificado de la sanción, nos enteramos a través de las redes sociales de EL TIEMPO”, dijo el presidente del club bogotano, Enrique Camacho.



Por esta razón, al no tener aún notificación oficial, el club todavía no ha tomado ninguna decisión. “Todo el estadio está vendido para el partido contra Nacional”, aseguró Camacho.



Por lo pronto, en el club hubo una reunión de emergencia para presentar inmediatamente el recurso de reposición.



(En otras noticias: Luis Díaz: ¿por qué en Liverpool ponen en duda su titularidad?)

Por qué sancionaron la tribuna occidental baja

El informe del comisario de campo detalló las acciones que generaron la suspensión parcial de la plaza.



“Finalizado el partido hubo lanzamientos de objetos (monedas, botellas plásticas con líquido en su interior) por parte de hinchas del club Millonarios desde las tribunas occidental preferencial baja sur, occidental preferencial baja central y occidental preferencial baja norte hacia la delegación del club Junior FC y hacia los árbitros, una de estas botellas plásticas impactó en la cabeza del asistente técnico del Junior Juan Manuel López Sirotta, el cual debió ser retirado en camilla por parte de los miembros de la Cruz Roja hacia la enfermería”, dice el reporte.



(Lo invitamos a leer: Vuelta a Colombia 2022: revolcón, Fabio Duarte es nuevo líder)



“Para lograr ingresar a la delegación de Junior FC y a los árbitros del compromiso a los camerinos, se necesitó de la presencia del capitán del club Millonarios David Macalister Silva para apaciguar a la hinchada junto con la presencia policial que requirió escudos para esta labor”, agrega el informe.



DEPORTES