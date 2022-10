Millonarios necesita recuperar su senda victoriosa y asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la liga, y buscará hacerlo este miércoles en el clásico capitalino contra Santa Fe.

El equipo embajador, sin embargo, anda de capa caída, con malos resultados recientes, como la derrota contra La Equidad en la fecha anterior, el empate contra América, y la caída contra junior en la ida final de la Copa Colombia.



Para este juego, en el que busca llegar a los 31 puntos y clasificar, el equipo de Alberto Gamero tendrá bajas sensibles.



Por cuenta de la convocatoria al microciclo de la Selección Colombia de mayores, no tendrá a los volantes Daniel Ruiz y Carlos Gómez, lo que ha despertado malestar en la afición.



Los hinchas han manifestado en redes sociales su molestia por la convocatoria de los dos jugadores, así como pasó recientemente para los amistosos en Estados Unidos donde fueron citados Andrés Llinás y Álvaro Montero, que a la postre llegaron al partido contra Junior por la contratación de un vuelo privado por parte del club.

Microciclo este, fastidiado con la Federación y sus convenientes convocatorias, en eliminatorias ni un jugador de Millonarios, ni al aguatero te llaman — César A. Rodríguez (@donsumerce) September 30, 2022

Ningún jugador de Millonarios debe ir a ese microciclo chimbo de la selección Colombia — F. García SⓂ️L 💙🤍 (@GarciaFabbianni) September 30, 2022

No vayan a salir con que montaron un microciclo solo para perjudicar a Millonarios. Por favor no. — JuanchatoⓂ️ 2 (@Juanchatoo1) September 30, 2022

La final de vuelta Millonarios -Junior se pospuso a más de un mes porque el 5 de octubre (fecha inicialmente) habría microciclo y los clubes iban a prestar jugadores, Nacional juega el 6 y se negó a prestar sus 4 jugadores. Quien carajos entiende al FPC!? Que desastre somos — Osmar Mendoza (@OsmarMendoza_15) September 30, 2022

El tema de los microciclos genera constante debate, pues los clubes pierden elementos fundamentales en una parte clave del campeonato, aunque no es obligatorio que los presten, pero los entrenadores se ven maniatados al no querer frustrar esta posibilidad de crecimiento para los futbolistas convocados.



El periodista Carlos Antonio Vélez ya arremetió contra esta práctica. Primero manifestó:



"Don Lorenzo, extraordinario que haga microciclos ¡Maravilloso! Además, una razón más para distanciarlo de la horda de vagos que mantuvimos durante siete años. Que no vivían aquí y que se llenaron los bolsillos sin dejarnos un solo título, el hizo parte de ese grupo", dijo en su su programa Planeta Fútbol.

Pero luego, atacó: "Me parece muy bien que haga microciclos, me parece muy bien que los tenga a todos clavados, porque los tiene clavados, según me cuentan. Pero hay que hacerlo bien don Lorenzo, no puede armar en tres días microciclos en donde tenemos clásicos, no puede armar microciclos en plena recta final del campeonato. ¿Usted sabe lo que esto representa para Santa Fe, para Nacional o para Medellín? ¡un montón!”.



Por el lado de Santa Fe, la baja por el mismo motivo es la de Jhojan Torres, baja para el clásico.



